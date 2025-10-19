bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Янев разкри как ЦСКА може да излезе от дупката

Искам десет такива победи, въпреки всичко, категоричен е треньорът

Янев разкри как ЦСКА може да излезе от дупката
cska.bg

Треньорът на ЦСКА Христо Янев призна, че не е доволен от играта на своите футболисти през второто полувреме при победата над Добруджа с 1:0, но същевременно заяви, че би предпочел десет такива трудни победи, за да изведе отбора от кризата.

"Много добри първи 45 минути за нас и много слаби втори 45 минути. Необяснимо е защо дадохме инициативата на домакините. Футболистите подходиха по-различен начин през второто полувреме, падна интензитетът и динамиката в играта, без да сме давали такива указания", коментира Янев след мача. Единственият гол за "червените" бе дело на Йоанис Питас.

"Трябва да променим мисленето на футболистите"

"Предпочитам да постигнем 10 такива трудни победи и да излезем от дупката, в която се намираме. Трябва да променим мисленето на футболистите. Качествата, които имаме, трябва да ги защитаваме с работата през седмицата", добави селекционерът.

ЦСКА продължава да търси стабилност и постоянство, а Янев поставя акцент върху дисциплината и подготовката през седмицата, за да гарантира, че трудните победи няма да бъдат случайност, а началото на възход на отбора.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Грозна, но важна победа: ЦСКА се измъкна в Добрич
 
Тагове:

криза цска добруджа христо янев първо полувреме йоанис питас

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Грозна, но важна победа: ЦСКА се измъкна в Добрич

Грозна, но важна победа: ЦСКА се измъкна в Добрич

Кога Роналдо ще вкара гол №1000? AI знае отговора

Кога Роналдо ще вкара гол №1000? AI знае отговора

Синът на Ел Пистолеро става български национал?

Синът на Ел Пистолеро става български национал?
Малена Замфирова спечели виртуалната Световна купа по сноуборд

Малена Замфирова спечели виртуалната Световна купа по сноуборд

"Такъв човек рядко се ражда": Последно сбогом с Иван Зафиров (ВИДЕО)

Последни новини

Грозна, но важна победа: ЦСКА се измъкна в Добрич

Грозна, но важна победа: ЦСКА се измъкна в Добрич

На 39 години, но още ги унижава: Меси направи немислимото в САЩ!

На 39 години, но още ги унижава: Меси направи немислимото в САЩ!

"Такъв човек рядко се ражда": Последно сбогом с Иван Зафиров (ВИДЕО)
Малена Замфирова спечели виртуалната Световна купа по сноуборд

Малена Замфирова спечели виртуалната Световна купа по сноуборд
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV