Янев разкри как ЦСКА може да излезе от дупката

Треньорът на ЦСКА Христо Янев призна, че не е доволен от играта на своите футболисти през второто полувреме при победата над Добруджа с 1:0, но същевременно заяви, че би предпочел десет такива трудни победи, за да изведе отбора от кризата.

"Много добри първи 45 минути за нас и много слаби втори 45 минути. Необяснимо е защо дадохме инициативата на домакините. Футболистите подходиха по-различен начин през второто полувреме, падна интензитетът и динамиката в играта, без да сме давали такива указания", коментира Янев след мача. Единственият гол за "червените" бе дело на Йоанис Питас.

"Трябва да променим мисленето на футболистите"

"Предпочитам да постигнем 10 такива трудни победи и да излезем от дупката, в която се намираме. Трябва да променим мисленето на футболистите. Качествата, които имаме, трябва да ги защитаваме с работата през седмицата", добави селекционерът.

ЦСКА продължава да търси стабилност и постоянство, а Янев поставя акцент върху дисциплината и подготовката през седмицата, за да гарантира, че трудните победи няма да бъдат случайност, а началото на възход на отбора.

