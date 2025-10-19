Янев разкри как ЦСКА може да излезе от дупката

Треньорът на ЦСКА Христо Янев призна, че не е доволен от играта на своите футболисти през второто полувреме при победата над Добруджа с 1:0, но същевременно заяви, че би предпочел десет такива трудни победи, за да изведе отбора от кризата.
"Много добри първи 45 минути за нас и много слаби втори 45 минути. Необяснимо е защо дадохме инициативата на домакините. Футболистите подходиха по-различен начин през второто полувреме, падна интензитетът и динамиката в играта, без да сме давали такива указания", коментира Янев след мача. Единственият гол за "червените" бе дело на Йоанис Питас.
"Предпочитам да постигнем 10 такива трудни победи и да излезем от дупката, в която се намираме. Трябва да променим мисленето на футболистите. Качествата, които имаме, трябва да ги защитаваме с работата през седмицата", добави селекционерът.
ЦСКА продължава да търси стабилност и постоянство, а Янев поставя акцент върху дисциплината и подготовката през седмицата, за да гарантира, че трудните победи няма да бъдат случайност, а началото на възход на отбора.
