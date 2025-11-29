Янев шокира: Всеки ден тренирам сякаш е последният ми в ЦСКА!

Треньорът на ЦСКА Христо Янев след победата с 4:0 над Спартак Варна сподели, че работи все едно всеки ден е последният му в клуба.

„Всички искат да виждат толкова силен ЦСКА. Искат да видят отбор, който играе с бързина, комбинации и смелост, отбор, който създава положения и ги реализира. В предходния мач не успяхме да вкараме всички голове, но днес се възползвахме от всяка ситуация. Най-важното е духът в отбора — всички в съблекалнята искат процесът да продължи, искат да запазят тази енергия. Поздравявам целия отбор, защото за да продължим да радваме всички, които мислят за ЦСКА, трябва всеки да е част от този процес. Всеки е важен — за отбора, за мен. И без да се носим в облаците, трябва да останем здраво стъпили на земята и да продължим да вървим напред“, каза Янев.

Снимка: Lap.bg

"Армейците" поведоха в 18' с топовен шут на Бруно Жордао, при който имаше рикошет от крака на защитник на варненци. Джеймс Ето'о удвои в 34' с шут отдалеч след центриране на Пастор. Годой вкара седмия си гол от началото на сезона, разписвайки се от добавка в 70' след шут на Питас. Седем минути по-късно Годой отново вкара, този път след извеждащо подаване на Ето'о.

С разгромната победа хората на Христо Янев събраха 28 точки и излязоха на 4-о място във временното класиране, докато тимът на Гьоко Хаджиевски остава със 17 точки на 12-ата позиция.

„Днес подходихме по различен начин и това обърка Спартак Варна. Радвам се, че нападателите ни се разбират перфектно в предни позиции. Но най-важното е поведението на цялата група — как се трудят, как разбират ситуацията, как се раздават, за да върви отборът напред“, продължи той.

„Трябва да работим три пъти по-здраво. Ако искаме да запазим енергията, ако искаме възходът на този отбор да продължи, ако искаме да се изкачим в класирането, не можем да спираме пред нищо. Началото не е забравено. Виждаме позицията ни, виждаме точките, които ни делят от лидерите. Имаме много работа, за да ги настигнем“, каза Янев.

Снимка: Lap.bg

„Искрено се надявам да бъда пример за тях всеки ден. Работя така, сякаш всеки ден е последният ми в ЦСКА. Искам да дам всичко от себе си, да предам енергия на отбора и да накарам всеки футболист да разбере — трябва да сме благодарни, че сме тук. Виждаме феновете, които пътуват, които дават сърцата си за нас. Трябва да вървим напред с цялата си сила, за да отговорим на тяхната любов“, завърши Христо Янев.

