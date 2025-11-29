Янев шокира: Всеки ден тренирам сякаш е последният ми в ЦСКА!

Треньорът на ЦСКА Христо Янев след победата с 4:0 над Спартак Варна сподели, че работи все едно всеки ден е последният му в клуба.
„Всички искат да виждат толкова силен ЦСКА. Искат да видят отбор, който играе с бързина, комбинации и смелост, отбор, който създава положения и ги реализира. В предходния мач не успяхме да вкараме всички голове, но днес се възползвахме от всяка ситуация. Най-важното е духът в отбора — всички в съблекалнята искат процесът да продължи, искат да запазят тази енергия. Поздравявам целия отбор, защото за да продължим да радваме всички, които мислят за ЦСКА, трябва всеки да е част от този процес.Всеки е важен — за отбора, за мен. И без да се носим в облаците, трябва да останем здраво стъпили на земята и да продължим да вървим напред“, каза Янев.
"Армейците" поведоха в 18' с топовен шут на Бруно Жордао, при който имаше рикошет от крака на защитник на варненци. Джеймс Ето'о удвои в 34' с шут отдалеч след центриране на Пастор. Годой вкара седмия си гол от началото на сезона, разписвайки се от добавка в 70' след шут на Питас. Седем минути по-късно Годой отново вкара, този път след извеждащо подаване на Ето'о.
С разгромната победа хората на Христо Янев събраха 28 точки и излязоха на 4-о място във временното класиране, докато тимът на Гьоко Хаджиевски остава със 17 точки на 12-ата позиция.
„Днес подходихме по различен начин и това обърка Спартак Варна. Радвам се, че нападателите ни се разбират перфектно в предни позиции. Но най-важното е поведението на цялата група — как се трудят, как разбират ситуацията, как се раздават, за да върви отборът напред“, продължи той.
„Трябва да работим три пъти по-здраво. Ако искаме да запазим енергията, ако искаме възходът на този отбор да продължи, ако искаме да се изкачим в класирането, не можем да спираме пред нищо. Началото не е забравено. Виждаме позицията ни, виждаме точките, които ни делят от лидерите. Имаме много работа, за да ги настигнем“, каза Янев.
„Искрено се надявам да бъда пример за тях всеки ден. Работя така, сякаш всеки ден е последният ми в ЦСКА. Искам да дам всичко от себе си, да предам енергия на отбора и да накарам всеки футболист да разбере — трябва да сме благодарни, че сме тук. Виждаме феновете, които пътуват, които дават сърцата си за нас. Трябва да вървим напред с цялата си сила, за да отговорим на тяхната любов“, завърши Христо Янев.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK