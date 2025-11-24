Бяло, зелено, червено озари нощта! (ВИДЕО)

Стадионът, който скоро ще стане най-модерната футболна арена в България, расте с темпо, което накара дори времето да се задъха. Ден след ден новата „Българска армия“ се превръща в дом, какъвто ЦСКА и неговата армия фенове винаги са заслужавали – мощен и елегантен.

Вечер, която ще се помни

Тази вечер прожекторите отново изригнаха. Проведеният втори тест на фасадното осветление се превърна в светлинно шоу.В допълнение за първи път бяха поставени осветителни тела и върху козирката на Сектор "В" – върху линията, разделяща плътния участък и прозрачното покритие с поликарбонат.

Това позволява да се постигне равномерна осветеност в максимална степен при различните сценарии на разпръскване на светлината. Освен въздействащ резултат, този вариант на осветяване осигурява възможност фасадата да съчетае цветовете на българския флаг, написаха "червените".

"Фасадата изгря изцяло в червено"

"По време на първоначалните тестове на осветлението, реализирани наскоро, фасадата изгря изцяло в червено благодарение на стълбове, снабдени с прожектори с RGBW осветление от последно поколение.

Крайното решение за фасадното осветление ще бъде взето след полеви тест на всички опции и избор на най-подходящата система за специфичната фасада на „Българска армия“.

Окончателният избор на осветление тепърва предстои, след като бъдат сравнени всички варианти в реална среда. Но едно е ясно: „Българска армия“ ще блести така, както никога досега", обявиха още от клуба.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK