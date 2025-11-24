Бяло, зелено, червено озари нощта! (ВИДЕО)

Стадионът, който скоро ще стане най-модерната футболна арена в България, расте с темпо, което накара дори времето да се задъха. Ден след ден новата „Българска армия“ се превръща в дом, какъвто ЦСКА и неговата армия фенове винаги са заслужавали – мощен и елегантен.
Тази вечер прожекторите отново изригнаха. Проведеният втори тест на фасадното осветление се превърна в светлинно шоу.В допълнение за първи път бяха поставени осветителни тела и върху козирката на Сектор "В" – върху линията, разделяща плътния участък и прозрачното покритие с поликарбонат.
Това позволява да се постигне равномерна осветеност в максимална степен при различните сценарии на разпръскване на светлината. Освен въздействащ резултат, този вариант на осветяване осигурява възможност фасадата да съчетае цветовете на българския флаг, написаха "червените".
"По време на първоначалните тестове на осветлението, реализирани наскоро, фасадата изгря изцяло в червено благодарение на стълбове, снабдени с прожектори с RGBW осветление от последно поколение.
Крайното решение за фасадното осветление ще бъде взето след полеви тест на всички опции и избор на най-подходящата система за специфичната фасада на „Българска армия“.
Окончателният избор на осветление тепърва предстои, след като бъдат сравнени всички варианти в реална среда. Но едно е ясно: „Българска армия“ ще блести така, както никога досега", обявиха още от клуба.
