Йоканович пред bTV: Дано Левски започне да печели трофеи (ВИДЕО)

Българската следа сякаш може да бъде открита навсякъде по света, дори и на автогарата в Абу Даби. Главният транспортен терминал на столицата на ОАЕ е създаден през 1989 г. от българския архитект Георги Коларов и въпреки че е далеч от модерните съоръжения в Дубай и другите емирства е достатъчно функционален. На 4 км в южна посока от него се намира стадион „Мохамед бин Зайед“, който е пълна противоположност на това, за което говорим.

Футболната арена, кръстена на настоящия емир на Абу Даби и президент на ОАЕ съчетава в себе си и функцията на административна сграда, в която са събрани множество офиси и институции, сред които Федералната агенция за самоличност, гражданство, митнически услуги и сигурност на пристанищата. Стадионът е построен през 1980 г. и бележи невероятна еволюция – първоначално на него са се събирали едва 15 000 души, а настоящият официален капацитет е 36 186, което го прави перфектен за големи форуми като Купата на Азия през 2019 г.

Това обаче не важи за случаите, когато там домакинства Ал Джазира. Създаденият през 1974 г. клуб носи прозвището „Гордостта на Абу Даби“, но съдейки по слабата посещаемост на двубоите от местното първенство, то трудно намира своето покритие. Местните футболни власти всячески се опитват да рекламират срещите от Про лигата, включително и с реклами върху такситата в цялата страна, но очевидно ще трябва да извървят дълъг път.

„Понастоящем най-посетени са дерби мачовете и финалите, но при тези от редовния сезон стадионът трудно се пълни. Докато местните власти не вложат средства в широко и професионално отразяване на първенството за феновете в чужбина, трудно и интересът на местните фенове ще се увеличи“, смята Греъм Клюс, продуцент и спортен редактор в „Дубай Медия“.

Двубоят от 3-ия кръг на Про лигата между Ал Джазира и дубайския Ал Насър може да послужи като илюстрация на всичко казано дотук. По подобие на други срещи от първенството, бе обявено, че на мача с безплатен вход ще влизат деца, жени и възрастни хора. Самите билети започват от 20 дирхама (около 4,60 евро) – цена, която трудно може да се срещне където и да е в Европа.

Уловката е, че към началния час на двубоя (17:40 местно време) температурата на въздуха бе 37 градуса, като според едно от метеорологичните приложения усещането е за 47. В тази обстановка дори и свикналите с всичко местни едва ли биха напуснали климатизираните си помещения, което оставя играчите на двата отбора сами на себе си. Трябва да отбележим, че все пак двата тима бяха подкрепени от доста гласовити привърженици, създаващи добра атмосфера със своите ударни инструменти, но едва ли те бяха повече от 2500.

С Йоканович начело

И докато най-голямата звезда на Ал Джазира, в лицето на бившия играч на Арсенал Мохамед Елнени, бе на терена, то тази на Ал Насър стоеше на резервната скамейка. Става въпрос за Славиша Йоканович. В своята кариера преди това сръбският специалист е ръководил отбори в 8 различни държави, като в това число влиза и българският Левски.

През 2013 г. той изведе „сините“ в 12 мача, в които записа 6 победи, 4 равенства и 2 загуби, а недоволството на феновете от неговата смяна кулминира в неприятните сцени при пресконференцията по представянето на Ивайло Петев като нов треньор на тима.

От юни Йоканович е начело на Ал Насър, като присъствието му позволява на клуба да привлече миналия и през Висшата лига бивш сръбски национал Лука Миливоевич. Именно от Ал Джазира пък е взет аржентинецът Рамон Миерес, познат с добрите си игри в хърватския Осиек.

Срещата завърши при нулево равенство, но интересни моменти не липсваха, като при най-чистия, дошъл след корнер, удар на Миливоевич с глава срещна гредата. Това са първи загубени точки за Ал Насър, а въпреки умората от двубоя и множеството интервюта, дадени за местните медии, Йоканович все пак сподели няколко думи за bTV.

„За самия мач мога да кажа, че както спечелихме 1 точка, така може да се каже, че сме загубили 2. Все още съм в началото на работата ми и има както позитивни, така и негативни неща. Продължаваме да се подготвяме, за да може да се представим по-добре в офанзивен и дефанзивен план"

"Не искам да сравнявам първенството на ОАЕ с това на останалите държави, тъй като навсякъде отборите са едни и същи. Никой не може да печели лесно мачовете си, въпреки че някои шампионати са по-качествени от други. Човек трябва да е подготвен за всяка една ситуация. Ивайло Петев е опитен треньор и въпреки че отборът му не започна добре първенството му желая успех и да започне да трупа точки. Следя Левски, както и всички мои бивши отбори. Стискам им палци и дано скоро започнат да печелят трофеи.“, каза специалистът.

