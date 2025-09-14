bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Късен гол качи Левски на върха в Първа лига

&quot;Сините&quot; се възползваха от грешната стъпка на Лудогорец

Първа лига има нов лидер! Левски оглави класирането, след като спечели драматично с 2:1 срещу Локомотив София като гост в столичното дерби от 8-ия кръг.

Евертон Бала даде аванс на тима на Хулио Веласкес в 41', обаче Селсо Рапосо възстанови равенството в 57'.

Снимка: Lap.bg

"Сините", които играха в резервния си бял екип, изтръгнаха трите точки дълбоко в добавеното време. Донесе ги влезлият като смяна национал Марин Петков.

Двубоят продължи над 100 минути, тъй като имаше около 10-минутни прекъсване заради мъгла, предизвикана от димки на стадиона.

На върха

С успеха Левски излезе начело с актив от 19 точки - 2 пред Лудогорец. Столичният гранд се възползва от грешната стъпка на шампиона - 1:1 с Локомотив Пловдив по-рано днес.

След второто си поредно поражение, Локомотив София е седми с 10 точки.

В следващия кръг "железничарите" гостуват на новака Добруджа, докато Левски приема Лудогорец в битката на върха.

Снимка: Lap.bg

