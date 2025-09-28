bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Класически Лудогорец задмина Левски и доближи върха

Разградчани победиха Монтана у дома

Класически Лудогорец задмина Левски и доближи върха
Lap.bg

Лудогорец се приближи до върха в Първа лига, след като победи с 3:0 новака Монтана у дома в среща от 10-ия кръг.

С успеха "орлите" събраха 21 точки и задминаха Левски, който е с 20. Води ЦСКА 1948 с 22 и мач повече спрямо шампиона и вицешампиона.

Рутинна победа

Тази вечер Лудогорец започна по-активно, но вратарят Марсио Роса спря Ерик Маркус и Сон. В 28' обаче нямаше какво да направи, когато Маркус центрира от корнер, а Ивайло Чочев вкара с глава - 1:0.

Снимка: Lap.bg

Гостите усложиха задачата си малко преди почивката - Вайеба Сакор получи втори жълт картон и беше изгонен.

Домакините се възползваха от численото предимство и стигнаха до класическа победа през втората част. Оливие Вердон удвои след статично положение в 53', а Бърнард Текпетей бе точен за 3:0 в 64'.

В следващия кръг Лудогорец гостува на ЦСКА в най-интригуващия двубой. Монтана - девети с 11 точки, приема Черно море.

Снимка: Lap.bg

Съставите

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 2. Йоел Андерсон, 24. Оливие Вердон, 55. Идан Нахмиас, 17. Сон (61' - 42. Симеон Шишков), 26. Филип Калоч (72' - 82. Иван Йорданов), 30. Педро Нареси (К) (61' - 14. Петър Станич), 77. Ерик Маркус (72' - 99. Станислав Иванов), 18. Ивайло Чочев, 37. Бърнард Текпетей, 10. Матеус Машадо

Монтана: 1. Марсио Роса, 5. Мартин Михайлов, 18. Костадин Илиев, 20. Ариан Мршуля (65' - 8. Петър Атанасов), 25. Соломон Джеймс, 23. Антон Тунгаров (К) (86' - 22. Джоел Берхан), 6. Важебах Сакор, 3. Илиас Илиадис, 9. Филип Ежике (65' - 7. Борис Димитров), 16. Томас Азеведо (46' - 15. Кристофър Ачемпонг), 24. Калоян Стрински (79' - 14. Димитър Буров)

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

върха левски монтана лидери разград победа класика лудогорец първа лига

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Великолепната седморка - кои са те? (ВИЗИТКИ)

Великолепната седморка - кои са те? (ВИЗИТКИ)
Мартин Атанасов: Това е само началото на този отбор (ВИДЕО)

Мартин Атанасов: Това е само началото на този отбор (ВИДЕО)
Двама българи в идеалния отбор на световното първенство!

Двама българи в идеалния отбор на световното първенство!
Грандиозно посрещане: Ето кога си идват Летящите хлапета

Грандиозно посрещане: Ето кога си идват Летящите хлапета
Братя Николови: Благодарим! Не знаем с какво сме го заслужили, но го оценяваме! (ВИДЕО)

Братя Николови: Благодарим! Не знаем с какво сме го заслужили, но го оценяваме! (ВИДЕО)

Последни новини

Черно море грабна Суперкупата за първи път

Черно море грабна Суперкупата за първи път
Бербатов пита, Ружди Ружди отговаря (ВИДЕО)

Бербатов пита, Ружди Ружди отговаря (ВИДЕО)
Насар: Волейболистите да продължават да мачкат! (ВИДЕО)

Насар: Волейболистите да продължават да мачкат! (ВИДЕО)
Илия Петков пред bTV: Ще ми трябва време да се зарадвам (ВИДЕО)

Илия Петков пред bTV: Ще ми трябва време да се зарадвам (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV