Класически Лудогорец задмина Левски и доближи върха

Лудогорец се приближи до върха в Първа лига, след като победи с 3:0 новака Монтана у дома в среща от 10-ия кръг.

С успеха "орлите" събраха 21 точки и задминаха Левски, който е с 20. Води ЦСКА 1948 с 22 и мач повече спрямо шампиона и вицешампиона.

Рутинна победа

Тази вечер Лудогорец започна по-активно, но вратарят Марсио Роса спря Ерик Маркус и Сон. В 28' обаче нямаше какво да направи, когато Маркус центрира от корнер, а Ивайло Чочев вкара с глава - 1:0.

Гостите усложиха задачата си малко преди почивката - Вайеба Сакор получи втори жълт картон и беше изгонен.

Домакините се възползваха от численото предимство и стигнаха до класическа победа през втората част. Оливие Вердон удвои след статично положение в 53', а Бърнард Текпетей бе точен за 3:0 в 64'.

В следващия кръг Лудогорец гостува на ЦСКА в най-интригуващия двубой. Монтана - девети с 11 точки, приема Черно море.

Съставите

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 2. Йоел Андерсон, 24. Оливие Вердон, 55. Идан Нахмиас, 17. Сон (61' - 42. Симеон Шишков), 26. Филип Калоч (72' - 82. Иван Йорданов), 30. Педро Нареси (К) (61' - 14. Петър Станич), 77. Ерик Маркус (72' - 99. Станислав Иванов), 18. Ивайло Чочев, 37. Бърнард Текпетей, 10. Матеус Машадо

Монтана: 1. Марсио Роса, 5. Мартин Михайлов, 18. Костадин Илиев, 20. Ариан Мршуля (65' - 8. Петър Атанасов), 25. Соломон Джеймс, 23. Антон Тунгаров (К) (86' - 22. Джоел Берхан), 6. Важебах Сакор, 3. Илиас Илиадис, 9. Филип Ежике (65' - 7. Борис Димитров), 16. Томас Азеведо (46' - 15. Кристофър Ачемпонг), 24. Калоян Стрински (79' - 14. Димитър Буров)

