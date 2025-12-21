Кметът на София разкри какво се случва с проекта за нов стадион на Левски (ВИДЕО)

Какво се случва с проекта за изграждане на нов стадион на футболния Левски на мястото на "Георги Аспарухов"?

Отговор на този въпрос има кметът на София Васил Терзиев.

Проектът за модернизация на съоръжението е от повече от година, а последните данни са, че той е на пауза заради неразбирателства между Левски и фирмата инвеститор, който не предоставя нужните финансови гаранции.

Важен проект

"За момента няма развитие по стадион "Георги Аспарухов". Това е важен проект, който вярвам, че ще се реализира през следващите години. Поддържаме връзка с ръководството на Левски, но просто няма развитие в момента. Търсим оптималния вариант.

Голям спорт не се случва без инвестиции от държава, общини и клубове", заяви Васил Терзиев.

Снимка: Lap.bg

Безвъзмездно

Стадион "Георги Аспарухов" е построен през 1963 г. и винаги се е използвал от Левски, но клубът никога не му е бил собственик. През 1997 г. тогавашният собственик - Областната управа, издава на "сините" акт за безвъзмездно ползване. Това се случва при служебното правителство на Стефан Софиянски.

В началото на 2025 г. той стана собственост на Столична община, като беше прехвърлен от Областната управа, именно за да се задейства проект за модернизирането му.

Снимка: Lap.bg

Припомняме, че Левски изгради отново Сектор "А", който бе открит през 2016 г.