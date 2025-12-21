Кметът на София разкри какво се случва с проекта за нов стадион на Левски (ВИДЕО)

Какво се случва с проекта за изграждане на нов стадион на футболния Левски на мястото на "Георги Аспарухов"?
Отговор на този въпрос има кметът на София Васил Терзиев.
Проектът за модернизация на съоръжението е от повече от година, а последните данни са, че той е на пауза заради неразбирателства между Левски и фирмата инвеститор, който не предоставя нужните финансови гаранции.
"За момента няма развитие по стадион "Георги Аспарухов". Това е важен проект, който вярвам, че ще се реализира през следващите години. Поддържаме връзка с ръководството на Левски, но просто няма развитие в момента. Търсим оптималния вариант.
Голям спорт не се случва без инвестиции от държава, общини и клубове", заяви Васил Терзиев.
Стадион "Георги Аспарухов" е построен през 1963 г. и винаги се е използвал от Левски, но клубът никога не му е бил собственик. През 1997 г. тогавашният собственик - Областната управа, издава на "сините" акт за безвъзмездно ползване. Това се случва при служебното правителство на Стефан Софиянски.
В началото на 2025 г. той стана собственост на Столична община, като беше прехвърлен от Областната управа, именно за да се задейства проект за модернизирането му.
Припомняме, че Левски изгради отново Сектор "А", който бе открит през 2016 г.
