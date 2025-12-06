Край на серията! Черно море потопи ЦСКА

Край на серията от 8 поредни успеха за ЦСКА! Черно море победи "армейците" с 2:0 у дома в среща от 19-ия кръг на Първа лига.

На ст. Тича Уеслен даде аванс на "моряците" в 40', когато беше точен с глава при добавката след два блокирани удара.

Попадението е първо за бразилеца от началото на сезона и четвърто със зелено-бялата фланелка, като всички те са срещу водещи отбори (още срещу Левски и Лудогорец).

В 65' Георги Лазаров покачи на 2:0 - топката се отби в главата му при далечен изстрел на Васил Панайотов и стана невъзможна за вратаря Фьодор Лапоухов. При ситуацията остана съмнение, че топката е напуснала очертанията на терена, но видеопрегледът показа, че голът е редовен.

ЦСКА извън Топ 4

Така Черно море измести ЦСКА от Топ 4. Тимът на Илиан Илиев е четвърти с актив от 33 точки, пред ЦСКА с 31. На върха е Левски с 41, следван от ЦСКА 1948 с 36 и шампиона Лудогорец с 33.

ЦСКА продължи кошмарната серия срещу Черно море. "Червените" нямат успех в сблъсъка вече повече от 2 години и половина, като за последно ги победиха с 2:0 на 15 май 2023 г. Тогава точни за столичани бяха Маурисио Гарсес и Джонатан Линдсет.

След зимната пауза ЦСКА е домакин на Арда, докато Черно море излиза срещу Спартак във варненското дерби.

Съставите

ЧЕРНО МОРЕ: 81. Кристиан Томов – 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 26. Жоао Бандаро - 39. Николай Златев, 71. Васил Панайотов (К) (90'+ 3' - 22. Николай Костадинов), 29. Берк Бейхан (76' - 24. Давид Телеш), 10. Асен Чандъров (90'+3' - 50. Ертан Томбак), 8. Асен Дончев - 99. Уеслен (70' - 9. Густаво Франса), 19. Георги Лазаров

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов - 2. Давид Пастор, 4. Адриан Лапеня (К), 5. Лумбард Делова, 17. Анхело Мартино (77' - 19. Иван Турицов) - 99. Джеймс Ето‘о (70' - 14. Теодор Иванов), 6. Бруно Жордао, 30. Петко Панайотов (46' - 7. Улаус Скаршем) - 73. Илиан Илиев - 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас

