bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Край на серията! Черно море потопи ЦСКА

“Моряците“ изместиха “армейците“ от Топ 4

Край на серията! Черно море потопи ЦСКА

Край на серията от 8 поредни успеха за ЦСКА! Черно море победи "армейците" с 2:0 у дома в среща от 19-ия кръг на Първа лига.

На ст. Тича Уеслен даде аванс на "моряците" в 40', когато беше точен с глава при добавката след два блокирани удара.

Попадението е първо за бразилеца от началото на сезона и четвърто със зелено-бялата фланелка, като всички те са срещу водещи отбори (още срещу Левски и Лудогорец).

В 65' Георги Лазаров покачи на 2:0 - топката се отби в главата му при далечен изстрел на Васил Панайотов и стана невъзможна за вратаря Фьодор Лапоухов. При ситуацията остана съмнение, че топката е напуснала очертанията на терена, но видеопрегледът показа, че голът е редовен.

ЦСКА извън Топ 4

Така Черно море измести ЦСКА от Топ 4. Тимът на Илиан Илиев е четвърти с актив от 33 точки, пред ЦСКА с 31. На върха е Левски с 41, следван от ЦСКА 1948 с 36 и шампиона Лудогорец с 33.

ЦСКА продължи кошмарната серия срещу Черно море. "Червените" нямат успех в сблъсъка вече повече от 2 години и половина, като за последно ги победиха с 2:0 на 15 май 2023 г. Тогава точни за столичани бяха Маурисио Гарсес и Джонатан Линдсет.

След зимната пауза ЦСКА е домакин на Арда, докато Черно море излиза срещу Спартак във варненското дерби.

Съставите

ЧЕРНО МОРЕ: 81. Кристиан Томов – 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 26. Жоао Бандаро - 39. Николай Златев, 71. Васил Панайотов (К) (90'+ 3' - 22. Николай Костадинов), 29. Берк Бейхан (76' - 24. Давид Телеш), 10. Асен Чандъров (90'+3' - 50. Ертан Томбак), 8. Асен Дончев - 99. Уеслен (70' - 9. Густаво Франса), 19. Георги Лазаров

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов - 2. Давид Пастор, 4. Адриан Лапеня (К), 5. Лумбард Делова, 17. Анхело Мартино (77' - 19. Иван Турицов) - 99. Джеймс Ето‘о (70' - 14. Теодор Иванов), 6. Бруно Жордао, 30. Петко Панайотов (46' - 7. Улаус Скаршем) - 73. Илиан Илиев - 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

цска Варна черно море тича серия шампионат първа лига топ 4

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Британски гений ще променя тренировките на Лудогорец

Британски гений ще променя тренировките на Лудогорец
Живя в една стая с Ямал, днес нарича Левски “абонати” (СНИМКА)

Живя в една стая с Ямал, днес нарича Левски “абонати” (СНИМКА)
“20 паса за нищо!” — Батистута разкъса философията на Пеп

“20 паса за нищо!” — Батистута разкъса философията на Пеп
Ейса си татуира Григор (ВИДЕО)

Ейса си татуира Григор (ВИДЕО)
Падане? Няма проблем! Втори подиум за Малена в Световната купа (ВИДЕО)

Падане? Няма проблем! Втори подиум за Малена в Световната купа (ВИДЕО)

Последни новини

Верстапен взе полпозишън за големия финал

Верстапен взе полпозишън за големия финал
Вила на Емери попари Арсенал в последните секунди

Вила на Емери попари Арсенал в последните секунди
Никулден е! Никола Цолов трети в Абу Даби

Никулден е! Никола Цолов трети в Абу Даби
Британски гений ще променя тренировките на Лудогорец

Британски гений ще променя тренировките на Лудогорец
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV