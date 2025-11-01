След удара с бутилка: Прекратиха мача между Локо и Ботев!

Прекратиха мача между Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив от Ефбет лига. При резултат 1:1 и малко повече от 5 минути преди края на първото време, от трибуните полетя бутилка, която уцели в главата вратаря на Ботев Пловдив - Даниел Наумов.

Хвърлена бутилка

Стражът на "канарчетата" се строполи на земята, като се наложи капитанът на Локо Димитър Илиев, който бе на резервната скамейка, да отиде пред трибуна "Бесика", за да успокои феновете.

Наумов се изправи и тръгна към средата на терена, но там отново падна на тревата. Той получи медицинска помощ и нямаше как да продължи срещата, а от Ботев отказаха да го сменят.

Прекратяване

Това принуди главния съдия Драгомир Драганов да спре срещата и да проведе разговор с делегата на двубоя, изпълнителния директор на Локомотив Тома Цилев и финансовия благодетел на Ботев Илиян Филипов. След над 20 минути, в които мачът бе спрян и последваха консултации, Драганов официално прекрати срещата.

Преди мачът да бъде спрян, в 15-ата минута Ботев получи право да изпълни дузпа. След удар на Самуел Калу топката срещна ръката на Русков и арбитърът веднага посочи бялата точка. Тодор Неделев се зае с изпълнението и преодоля Боян Милосавлевич с премерен изстрел в долния десен ъгъл за 0:1.

Пет минути след това Калу можеше да удвои, озовал се на добра позиция отдясно в наказателното поле, но шутира право в ръцете на Милосавлевич.

В 35-ата минута Локомотив изравни. Умарбаев насочи прецизно от фаул от около 20 метра, топката се отби в гредата, но Хуан Переа бе на точното място, за да добави в опразнената врата за 1:1.

Какво ще бъде наказанието?

Според правилника на Дисциплинарната комисия, при хвърлен предмет, който пада на терена след удар по длъжностно лице или играч - глобата за отбора е 4000 лв. и един мач без фенове. Това е само една от точките от въпросния правилник.

