Крушарски: Мрежи никога не е имало, явно са с пердета на очите

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски заяви пред bTV, че не е изненадан от наказанието, наложено на "железничарите" след прекратеното дерби с Ботев. Според него благодетелят на градския съперник - Илиян Филипов, има гръб и нещата се случват.

"Aз го очаквах това нещо, не съм изненадан, не ме учуди... Начинът, по който тръгна мача, беше предрешен. Ако гледате от самото начало срещата, до нашите фенове хвърчаха бомбички, нито полицията взе решение, нито хората, които стояха от страна на футболния съюз", започна Крушарски.

"С моите фенове нямам проблем. С тях нямам никаква работа. Аз съм заел тази позиция да вкарам ред във футболната общественост да няма хулигански прояви и от 6 месеца моля полицията да види. Трябват им 6 месеца да видят кой е човекът на молбата, която съм подал. Боже мой! Шест месеца да видиш един човек? То се случи тази ексцесия и какво правим оттук нататък? Утре пак ще има. Мен ме замеряха на Ботев на стадиона, беше ми на гости президентът на световната метеорологична федерация, гледахме горе от ложата и ни замеряха с камъни. Това нещо не е ли същото?"

Снимка: Lap.bg

"В България всичко е възможно"

"Може ли да има прецедент? В България всичко е възможно. Няма нищо невъзможно. Те се съдят и с Венци Стефанов - нека да ме осъдят. Аз имам правни съветници, които са започнали процедури. Аз съм наясно как се освидетелства един човек"

"До апелативна комсиия на футболния съюз – никога. Пак ще вземат същото решение. Там решава един човек. Той от много години ми е „фен“. Аз му бях казал, че ще стана президент на БФС, само за да го уволня... Явно те са имали пердета на очите и са им се виждали мрежите. Гледали са мрежово предаването. Никога не е имало мрежи"

Снимка: Lap.bg

"Да се нормализират отношенията? С Илиян Филипов да седна на една маса? Той показа своето отношение. Той показа, че е по-силният, защото явно има гръб. Аз нямам гръб и затова се случват тези неща. Илиян не ме е разбрал какво съм му казал. Той трябва да чете между редовете. Аз му казах, че ние не се предаваме така лесно. Ние имаме бойна команда. И на Коматево пак да спрат мача и пак да го вземат по същия начин"

"Те не играят футбол. Те играят псевдофутбол. Той с реване иска да запази позиция, а става с много работа. Аз съм 10 години във футбола, а той напълнил един язовир със сълзи.", каза още Крушарски.

Снимка: botevplovdiv.bg

