Кукурея: Мачът срещу България ще е труден

Всеки иска да бие европейския шампион, каза един от емблематичните футболисти на Испания

Кукурея: Мачът срещу България ще е труден
Reuters

Испания ще гони задължителна победа срещу България в мача на 4 септември в София! 

В това увери една от звездите на тима - Марк Кукурея. 

Асът на Челси имаше ключова роля в последния голям триумф на испанците - спечелването на европейското първенство през 2024 г. 

Вълнуващо 

"Честно казано, наистина съм нетърпелив за мачовете. Всички футболисти, били на световно, разказват колко незабравимо и фантастично е, а и аз нямам търпение. Но първо да се класираме, което хич няма да е лесно. Първите две гостувания - срещу България и Турция, са трудни", каза футболистът пред "Ас".

Снимка: Reuters

"Все пак всеки иска да бие европейския шампион. Но пък ние имаме страхотен отбор и сме много ентусиазирани. Първият ни мач, този в София, е важен, защото ще ни даде повече увереност", добави той.

Срещу "лъвовете" и 40 000

Испанците ще трябва да се изправят не само срещу избраниците на селекционера Илиан Илиев, а и срещу феновете.

Националният стадион "Васил Левски" ще бъде пълен до краен предел за мача. 40 000 се очакват по трибуните, а билетите на цени от 60 до 800 лв. са изкупени. 

България е играла 5 пъти срещу Испания. Има 1 равенство и 4 загуби срещу този съперник, а головата разлика е страховитото 2:23

Срещата е на 4 септември от 21:45 ч. 

Тагове:

България Испания световно първенство мач квалификация Марк Кукурея

