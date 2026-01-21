bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Левскарите си извикаха... бръснар в Турция (ВИДЕО)

Вижте кои се възползваха!

Лагерът на Левски в Анталия очевидно върви приятно и в настроение. Поне ако съдим по... прическите. 

Докато "сините" се подготвят за новите мачове и да защитят първото си място в първенството, те мислят и за външния си вид. 

А за фризурите си се доверяват очевидно само и единствено на един човек.

Митко Захариев

Един от топ бръснарите у нас пътува специално до Анталия, за да направи поддръжка на прическите. 

Снимка: Instagram

През ръцете му в Турция минаха Евертон Бала, Никола Серафимов, Гашпер Търдин, Мустафа Сангаре, Рилдо, Мазир Сула и Акрам Бурас.

Голяма част от футболистите пък са му редовни клиенти, ако съдим по профила му в социалните мрежи. 

Още контроли

Днес, 21 януари, Левски играе срещу полския Заглембе. 

Преди да се приберат у нас "сините" ще играят и с Тренчин от Словакия на 25 януари, а три дни по-късно ще се изправят срещу Вихрен на стадион "Георги Аспарухов". 

Снимка: Instagram

На 3 февруари на Левски предстои сблъсък за Суперкупата на България срещу Лудогорец. 

