Средняк шокира Реал насред "Бернабеу"

Тежък удар по шампионските амбиции на Реал Мадрид! Кралският клуб допусна шокираща загуба с 0:1 от Хетафе насред "Сантиаго Бернабеу" в среща от 26-ия кръг на испанската Ла Лига.

Единственото попадение тази вечер реализира Мартин Сатриано, който прати топката в мрежата от воле в 39'.

И двата тима завършиха двубоя с 10 души заради червени картони на резервите Франко Мастантуоно от Реал и Адриан Лисо от Хетафе.

Успехът е първи за Хетафе като гост на Реал от 2008 г. насам. С него "азулонес" сложиха край на серия от 16 поражения на "Бернабеу".

Така Реал остава втори с актив от 60 точки - 4 зад Барселона. Хетафе пък се изкачи до 11-ото място с 32 точки. В 27-ия кръг Реал гостува на Селта Виго, докато Хетафе е домакин на Бетис.