„Левски на левскарите“ срещу мълчанието на „Герена“

Сдружението „Левски на левскарите“ остро критикува настоящото управление на клуба, обвинявайки го в липса на прозрачност, стратегия и реални действия за бъдещето на „сините“.

На пресконференция в София представителите на организацията — Димитър Костадинов, Никола Бушняков, Момчил Лазаров и Петър Димитров — заявиха, че ключовите приоритети на Левски като нов стадион и конкурентоспособен отбор за Европа, са останали само на думи.

„Измина година от обещанията за напреднал проект за нов стадион, а резултат няма. Изхарчени са над 600 хиляди лева за предпроектни проучвания, които се оказаха безполезни. Левски няма дори петгодишна визия – работи се от днес за утре“, заяви Костадинов.

Сдружението пита и защо не се обсъждат офертите от потенциални инвеститори и защо липсва информация за водените преговори.

Почти по същото време, докато течеше пресконференцията, на сайта на клуба се появи изявление от Наско Сираков, който призна за разговори с голям инвеститор, но без конкретика. „Сираков не е спасител, а пазител на акциите – избран след гласуване във Фейсбук. Колкото повече четем официалните текстове на клуба, толкова по-малко разбираме от тях“, коментира заместник-председателят Никола Бушняков.

По думите му ръководството се ползва с медиен комфорт, докато феновете остават без отговори за бъдещето на стадиона, школата и първия отбор. Адвокат Момчил Лазаров посочи за пример Карабах, който с дългосрочен план вече се представя успешно в Шампионската лига. „Ние искаме същото – стратегия, визия и амбиция“, подчерта той. „В момента резултатите прикриват проблемите. Истината е, че нищо не е наред. Искаме яснота за стадиона и посока за следващия сезон“, допълни Петър Димитров.

