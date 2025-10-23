bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
„Левски на левскарите“ срещу мълчанието на „Герена“

Измина година от обещанията за напреднал проект за нов стадион, а резултат няма, недоволни са феновете

Сдружението „Левски на левскарите“ остро критикува настоящото управление на клуба, обвинявайки го в липса на прозрачност, стратегия и реални действия за бъдещето на „сините“.

На пресконференция в София представителите на организацията — Димитър Костадинов, Никола Бушняков, Момчил Лазаров и Петър Димитров — заявиха, че ключовите приоритети на Левски като нов стадион и конкурентоспособен отбор за Европа, са останали само на думи.

Снимка: Lap.bg

„Измина година от обещанията за напреднал проект за нов стадион, а резултат няма. Изхарчени са над 600 хиляди лева за предпроектни проучвания, които се оказаха безполезни. Левски няма дори петгодишна визия – работи се от днес за утре“, заяви Костадинов.

Никой не иска Левски? Истината за акциите

Сдружението пита и защо не се обсъждат офертите от потенциални инвеститори и защо липсва информация за водените преговори.

"Работи се от днес за утре"

Почти по същото време, докато течеше пресконференцията, на сайта на клуба се появи изявление от Наско Сираков, който призна за разговори с голям инвеститор, но без конкретика. „Сираков не е спасител, а пазител на акциите – избран след гласуване във Фейсбук. Колкото повече четем официалните текстове на клуба, толкова по-малко разбираме от тях“, коментира заместник-председателят Никола Бушняков.

"Медиен комфорт"

По думите му ръководството се ползва с медиен комфорт, докато феновете остават без отговори за бъдещето на стадиона, школата и първия отбор. Адвокат Момчил Лазаров посочи за пример Карабах, който с дългосрочен план вече се представя успешно в Шампионската лига. „Ние искаме същото – стратегия, визия и амбиция“, подчерта той. „В момента резултатите прикриват проблемите. Истината е, че нищо не е наред. Искаме яснота за стадиона и посока за следващия сезон“, допълни Петър Димитров.

Спортен нюзрум, еп. 84: Вуцов, реВуцов, върниВуцов
 
левски фенове стадион акции нов собственик Димитър Костадинов левски на левскарите адвокат Момчил Лазаров

