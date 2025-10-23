Никой не иска Левски? Истината за акциите

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков обяви, че към момента няма официално потвърден интерес за придобиване на контролния пакет акции на клуба. Изявлението беше публикувано на официалния сайт на „сините“.

Голмайстор №1 в историята на "сините" припомни, че през юни 2025 г. се е провела неформална среща с представители на Sport Republic, които изразили желание да придобият 85,7% от акциите на клуба и да включат тима от "Герена" в групата си с други европейски клубове.

Клубът е изразил готовност да съдейства, но до момента финансовият одит, необходим за напредване на сделката, не е започнал.

Легендата подчерта няколко ключови условия за бъдещи преговори:

Запазване на автономията и идентичността на Левски.

Правни гаранции срещу „сателитен“ модел и използване на клуба за интересите на други отбори в групата.

Спазване на правилата на УЕФА за мултиклубна собственост и финансов феърплей.

Гаранции за спортни резултати и устойчивост. Ясна рамка за инвестиции както в спортно-техническа, така и в инфраструктурна сфера. Сираков подчерта, че клубът е стабилен и готов да продължи развитието си самостоятелно, докато не бъдат представени конкретни и официални предложения за придобиване на акциите.

