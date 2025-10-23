bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Никой не иска Левски? Истината за акциите

Защо още никой не е купил сините?

Никой не иска Левски? Истината за акциите

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков обяви, че към момента няма официално потвърден интерес за придобиване на контролния пакет акции на клуба. Изявлението беше публикувано на официалния сайт на „сините“.

Голмайстор №1 в историята на "сините" припомни, че през юни 2025 г. се е провела неформална среща с представители на Sport Republic, които изразили желание да придобият 85,7% от акциите на клуба и да включат тима от "Герена" в групата си с други европейски клубове.

Левски се раздели с красивото си лице. Нямало бюджет!

Клубът е изразил готовност да съдейства, но до момента финансовият одит, необходим за напредване на сделката, не е започнал.

Легендата подчерта няколко ключови условия за бъдещи преговори:

Запазване на автономията и идентичността на Левски.

Правни гаранции срещу „сателитен“ модел и използване на клуба за интересите на други отбори в групата.

Спазване на правилата на УЕФА за мултиклубна собственост и финансов феърплей.

Гаранции за спортни резултати и устойчивост. Ясна рамка за инвестиции както в спортно-техническа, така и в инфраструктурна сфера. Сираков подчерта, че клубът е стабилен и готов да продължи развитието си самостоятелно, докато не бъдат представени конкретни и официални предложения за придобиване на акциите.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Бивш шеф на

 

 
Тагове:

левски фенове наско сираков продажба акции герена

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Ще уволни ли Руи Мота треньора на Йънг Бойс? (ВИДЕО)

Ще уволни ли Руи Мота треньора на Йънг Бойс? (ВИДЕО)
Преслава на

Преслава на "Бернабеу" (СНИМКА)
Ювентус капитулира пред „Белия балет“ (ВИДЕО)

Ювентус капитулира пред „Белия балет“ (ВИДЕО)
Левски се раздели с красивото си лице. Нямало бюджет!

Левски се раздели с красивото си лице. Нямало бюджет!

Последни новини

Ще помогне ли този път Десподов на своя ПАОК?

Ще помогне ли този път Десподов на своя ПАОК?
Бивш шеф на

Бивш шеф на "Герена": За Спартак може, за Левски - не!
Алекс Грозданов чупи рекорди в Полша!

Алекс Грозданов чупи рекорди в Полша!
Левски се раздели с красивото си лице. Нямало бюджет!

Левски се раздели с красивото си лице. Нямало бюджет!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV