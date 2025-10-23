bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Спортен нюзрум, еп. 84: Вуцов, реВуцов, върниВуцов

Има ли развитие по случая &quot;Светослав Вуцов&quot;?

Спортен нюзрум, еп. 84: Вуцов, реВуцов, върниВуцов
Lap.bg

В седмицата на европейските клубни турнири, българските драми би трябвало да останат на заден план. Но не и за "Спортен нюзрум". 

В новия епизод продължаваме да разнищваме темата за драмата в националния отбор.

Срещата

Както стана ясно, диалогът между Българския футболен съюз и вратаря на Левски Светослав Вуцов е конструктивен.

Толкова конструктивен, че решение няма!

Снимка: Lap.bg

И двете страни все още не свалят картите на масата, така че ще има "втора партия" в близките дни, след която от БФС се надяват вратарят да преосмисли временното си отказване заради конфликта със селекционера Александър Димитров и щаба му. 

В Мадрид

Ще се върнем и назад във времето при управлението на Борислав Михайлов, за да отбележим специалния гост на Шампионската лига тази седмица. 

Да, става дума за Преслава

И още

Денят ни стартира доста "синьо" с изказвания на "Левски на Левскарите", на Наско Сираков, а и на... красивата Ели (и половинката ѝ Христо), която ще ни липсва като част от тима. 

Бивш шеф на

Всичко това и още много! В "Спортен нюзрум"! 

Гледайте ни!

Тагове:

бфс преслава георги иванов наско сираков гонзо александър димитров спартак варна български футболен съюз акци Светослав Вуцов Спортен нюзрум

