Спортен нюзрум, еп. 84: Вуцов, реВуцов, върниВуцов

В седмицата на европейските клубни турнири, българските драми би трябвало да останат на заден план. Но не и за "Спортен нюзрум".

В новия епизод продължаваме да разнищваме темата за драмата в националния отбор.

Срещата

Както стана ясно, диалогът между Българския футболен съюз и вратаря на Левски Светослав Вуцов е конструктивен.

Толкова конструктивен, че решение няма!

Снимка: Lap.bg

И двете страни все още не свалят картите на масата, така че ще има "втора партия" в близките дни, след която от БФС се надяват вратарят да преосмисли временното си отказване заради конфликта със селекционера Александър Димитров и щаба му.

В Мадрид

Ще се върнем и назад във времето при управлението на Борислав Михайлов, за да отбележим специалния гост на Шампионската лига тази седмица.

Да, става дума за Преслава!

И още

Денят ни стартира доста "синьо" с изказвания на "Левски на Левскарите", на Наско Сираков, а и на... красивата Ели (и половинката ѝ Христо), която ще ни липсва като част от тима.

Всичко това и още много! В "Спортен нюзрум"!

