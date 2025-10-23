Спортен нюзрум, еп. 84: Вуцов, реВуцов, върниВуцов

В седмицата на европейските клубни турнири, българските драми би трябвало да останат на заден план. Но не и за "Спортен нюзрум".
В новия епизод продължаваме да разнищваме темата за драмата в националния отбор.
Както стана ясно, диалогът между Българския футболен съюз и вратаря на Левски Светослав Вуцов е конструктивен.
Толкова конструктивен, че решение няма!
И двете страни все още не свалят картите на масата, така че ще има "втора партия" в близките дни, след която от БФС се надяват вратарят да преосмисли временното си отказване заради конфликта със селекционера Александър Димитров и щаба му.
Ще се върнем и назад във времето при управлението на Борислав Михайлов, за да отбележим специалния гост на Шампионската лига тази седмица.
Денят ни стартира доста "синьо" с изказвания на "Левски на Левскарите", на Наско Сираков, а и на... красивата Ели (и половинката ѝ Христо), която ще ни липсва като част от тима.
Всичко това и още много! В "Спортен нюзрум"!
Гледайте ни!
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK