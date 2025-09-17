bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Левски напълни още един сектор за мача с Лудогорец

Срещата е в петък, 19 септември

Левски напълни още един сектор за мача с Лудогорец
Lap.bg

Левски е в бойна готовност за важния мач с Лудогорец от Първа лига!

Срещата е в петък, 19 септември, като "сините" домакини се похвалиха с активността на феновете. 

Ясно е, че и сектор "В" на стадион "Георги Аспарухов" ще бъде пълен. 

Разпродаден

Преди дни от клуба съобщиха, че вече няма билети за сектор "А".

Днес, два дни преди мача, свършиха и пропуските за сектор "В"

За сектора на феновете - "Б" има пропуски, но по традиция те се разпродават най-вече в деня на мача

Класирането

В момента Левски оглавява класирането в елита с 6 победи и 1 равенство. 

На второ място е Лудогорец с 5 победи и 2 равенства. 

Снимка: Lap.bg

И двата тима се възползваха от възможността да отложат мачове заради участието си в европейските клубни турнири. Левски отложи срещата с Ботев Пловдив, а Лудогорец - с Берое.

