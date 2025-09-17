Левски напълни още един сектор за мача с Лудогорец

Левски е в бойна готовност за важния мач с Лудогорец от Първа лига!

Срещата е в петък, 19 септември, като "сините" домакини се похвалиха с активността на феновете.

Ясно е, че и сектор "В" на стадион "Георги Аспарухов" ще бъде пълен.

Разпродаден

Преди дни от клуба съобщиха, че вече няма билети за сектор "А".

Днес, два дни преди мача, свършиха и пропуските за сектор "В".

За сектора на феновете - "Б" има пропуски, но по традиция те се разпродават най-вече в деня на мача.

Класирането

В момента Левски оглавява класирането в елита с 6 победи и 1 равенство.

На второ място е Лудогорец с 5 победи и 2 равенства.

Снимка: Lap.bg

И двата тима се възползваха от възможността да отложат мачове заради участието си в европейските клубни турнири. Левски отложи срещата с Ботев Пловдив, а Лудогорец - с Берое.

