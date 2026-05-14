Левски получава милиони, праща Гонзо в историята?

Левски може да осъществи исторически изходящ трансфер. Според испанските медии, Бетис проявява сериозен интерес към най-конвертируемия футболист на "сините" - Майкон.

Твърди се, че треньорът на "зелено-белите" Мануел Пелегрини е впечатлен от качествата на 26-годишния играч и иска да се подсили с него за следващия сезон, в който Бетис ще участва в Шампионската лига.

Скаути на андалусийци следят бразилеца от известно време. Transfermarkt го оценява на 3.5 млн. евро, но на "Герена" очакват оферта за поне около 5.

Исторически трансфер?

При раздяла за такава сума, сделката би била историческа за Левски. Към момента най-скъпо продаденият е клубната легенда и действащ президент на БФС - Георги Иванов. Гонзо смени Левски с френския Рен в началото на века за трансферна сума в размер на 4.6 млн. евро.

Майкон премина в столичния гранд през лятото на 2024 г. Тогава Левски плати 250 хил. евро на бразилския Нова Игуасу Рио де Жанейро.

Оттогава левият бек има 5 гола и 9 асистенции в 73 мача със "синята" фланелка във всички турнири.