Най-малкият от братя Николови върви по стъпките им (ВИДЕО) 10-годишният Филип играе с батковците до 13 и 14 години

Не просто шампионско, а и волейболно ДНК! Най-малкият от братя Николови върви все по-смело по стъпките на световните вицешампиони Александър и Симеон.

10-годишният Филип тренира волейбол от вече близо 2 години. Не е изненада, че носи и №11 – по подобие на своя баща Владимир.

Филип е част от школата на Левски, като освен с внушителния си ръст, може да се похвали, че играе при своите "батковци" – отборите на "сините" до 13 и до 14 години.

Николов-младши е с 2 години по-малък от своите съотборници, но за сметка на това е най-висок. За Филип предстои и участие на държавни финали, след като в регион Витоша той е част от доминацията на столичния тим.

Три в едно

Въпреки че не е ясно все още на каква позиция ще действа братът на Александър и Симеон Николови, тъй като играе в умалената версия на волейбола (мини волейбол, където децата са по 4 в отбор), то едно е ясно – нов член на фамилия Николови ще блести на волейболното поле.

Голямата мечта изглежда постижима. По едно и също време Симеон, Александър и Филип може да защитават цветовете на България на волейболното поле.

До осъществяването ѝ ще изминат поне още 8 години, в които най-малкият Филип има своя пример както вкъщи – в лицето на своята майка – Мая, така и на баща си – Владимир Николов. А когато не са ангажирани с националния отбор или с клубните си тимове, със сигурност и Александър, и Симеон ще дадат своя принос към развитието на малкия Филип.