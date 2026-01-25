Левски завърши зимната си подготовка с победа над словашкия Тренчин с 2:1. Двубоят на стадион Kaya Palazzo започна ударно за гостите, които поведоха още в 4' чрез Дилан Кам.

"Сините" бързо отговориха – в 23' новото попълнение Армстронг Око-Флекс отбеляза дебютното си попадение за Левски, а в края на първата част спечелената от него дузпа бе реализирана от Евертон Бала за 2:1.

В хода на мача стражът на Тренчин, Андрия Катич, демонстрира впечатляващи намеси, спирайки няколко опасни атаки на Левски, включително удари на Марин Петков, Акрам Бурас и Фабио Лима. Тренчин също имаше възможности, но Вуцов и защитата на "сините" се справиха.

Следващата контрола на Левски е срещу Вихрен на 28 февруари, преди Суперкупата срещу Лудогорец на 3 март.

СЪСТАВЪТ НА ЛЕВСКИ

92. Светослав Вуцов – 21. Алдаир (46′ – 71. Оливер Камдем), 50. Кристиан Димитров (46′ – 70. Георги Костадинов), 31. Никола Серафимов (46′ – 4. Кристиан Макун), 3. Майкон – 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас (70′ – 10. Асен Митков) – 88. Марин Петков (70′ – 8. Карлос Охене), 22. Мазир Сула (46′ – 99. Радослав Кирилов), 17. Евертон Бала (70′ – 37. Рилдо Фильо) – 11. Армстронг Око-Флекс (70′ – 7. Фабио Лима)

Снимка: Dsport

