„В Левски съм щастлив“ – Веласкес с откровена изповед

Треньорът на Левски Хулио Веласкес говори откровено и с видима емоция пред португалското издание A Bola за пътя си във футбола, за специалната си връзка с Португалия и за щастието, което изпитва начело на „сините“.

„Да, жребият беше труден“, признава испанецът, връщайки се към европейските мачове. „Ако бяхме елиминирали Апоел, който има много по-голям бюджет от нашия, щяхме да играем срещу Брага. Ако бяхме паднали, щяхме да отидем в Лигата на конференциите срещу АЕК Атина – друг отбор с много висок бюджет.“

Гордост

Въпреки това Веласкес е категоричен, че Левски е бил съвсем близо до нещо голямо: „Всичко беше много трудно, но бяхме много близо. Срещу Брага, у дома и като гости, играхме много добре и напълно можехме да преминем напред. Имахме чиста възможност в края на мача.“

Снимка: Lap.bg

Той не крие гордостта си от играчите: „Разликата в бюджета е голяма, но играчите показаха огромна воля, идентичност и кураж. Отборът не само се състезаваше добре, но и се опитваше да спечели от първата минута.“ За Веласкес това е фундаментално: „Да имаш характер, идентичност и силна психика. Не става въпрос само да печелиш всеки ден, а да знаеш как да се състезаваш. Това е истинският манталитет на победител и затова се гордея толкова много с моите играчи.“

С особена топлота треньорът говори за Португалия: „Обожавам Португалия. Съпругата ми също обожава страната.“ Спомените от Белененсеш, Витория Сетубал и Маритимо са свързани с трудности, но и с удовлетворение: „Винаги си тръгвахме с впечатлението, че Португалия е изключителна, прекрасна страна.“ По думите му през годините португалският футбол е еволюирал значително – с по-добри структури, по-големи бюджети и силни професионалисти.

Трудният път

„Португалия има професионалисти с огромна стойност – треньори, директори, журналисти и фенове, които живеят интензивно с футбола“, казва още Веласкес. „Това е чудесна страна и има още по-голяма стойност, защото не е голяма. Броят на футболистите, които се продават, е впечатляващ.“

Снимка: Lap.bg

Испанецът признава, че винаги е избирал трудния път: „Бяха трудни ситуации, но аз избрах да приема тези предизвикателства. Поемах отбори в затруднено положение, но всичко това е част от пътуването – дава ни опит и ни укрепва като треньори и като хора.“

Говорейки за настоящето, Веласкес е пределно ясен: „В момента съм в Левски и съм много щастлив тук.“ Той изразява искрената си благодарност към собственика, ръководството и феновете: „Изключително съм благодарен… Подновихме договора ми и това означава много за мен.“

За него футболът е ежедневие: „Независимо дали печелиш или губиш, мислиш за настоящето и как да бъдеш по-добър утре. Ако спечелиш, не можеш да се задоволиш. Ако загубиш, трябва да знаеш, че на следващия ден слънцето отново ще изгрее.“

Макар да не крие любовта си към Португалия, Веласкес е категоричен: „В момента съм 100% фокусиран тук – с играчите, техническия екип и феновете, които ни подкрепяха от самото начало.“ Основната цел остава непроменена: „Да се наслаждаваме, да бъдем щастливи всеки ден.“

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK