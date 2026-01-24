bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
„В Левски съм щастлив“ – Веласкес с откровена изповед

„Сините“ играят да печелят от първата минута, надъхан е треньорът

„В Левски съм щастлив" – Веласкес с откровена изповед
Треньорът на Левски Хулио Веласкес говори откровено и с видима емоция пред португалското издание A Bola за пътя си във футбола, за специалната си връзка с Португалия и за щастието, което изпитва начело на „сините“.

„Да, жребият беше труден“, признава испанецът, връщайки се към европейските мачове. „Ако бяхме елиминирали Апоел, който има много по-голям бюджет от нашия, щяхме да играем срещу Брага. Ако бяхме паднали, щяхме да отидем в Лигата на конференциите срещу АЕК Атина – друг отбор с много висок бюджет.“

Гордост

Въпреки това Веласкес е категоричен, че Левски е бил съвсем близо до нещо голямо: „Всичко беше много трудно, но бяхме много близо. Срещу Брага, у дома и като гости, играхме много добре и напълно можехме да преминем напред. Имахме чиста възможност в края на мача.“

Снимка: Lap.bg

Той не крие гордостта си от играчите: „Разликата в бюджета е голяма, но играчите показаха огромна воля, идентичност и кураж. Отборът не само се състезаваше добре, но и се опитваше да спечели от първата минута.“ За Веласкес това е фундаментално: „Да имаш характер, идентичност и силна психика. Не става въпрос само да печелиш всеки ден, а да знаеш как да се състезаваш. Това е истинският манталитет на победител и затова се гордея толкова много с моите играчи.“

С особена топлота треньорът говори за Португалия: „Обожавам Португалия. Съпругата ми също обожава страната.“ Спомените от Белененсеш, Витория Сетубал и Маритимо са свързани с трудности, но и с удовлетворение: „Винаги си тръгвахме с впечатлението, че Португалия е изключителна, прекрасна страна.“ По думите му през годините португалският футбол е еволюирал значително – с по-добри структури, по-големи бюджети и силни професионалисти.

Трудният път

„Португалия има професионалисти с огромна стойност – треньори, директори, журналисти и фенове, които живеят интензивно с футбола“, казва още Веласкес. „Това е чудесна страна и има още по-голяма стойност, защото не е голяма. Броят на футболистите, които се продават, е впечатляващ.“

Снимка: Lap.bg

Испанецът признава, че винаги е избирал трудния път: „Бяха трудни ситуации, но аз избрах да приема тези предизвикателства. Поемах отбори в затруднено положение, но всичко това е част от пътуването – дава ни опит и ни укрепва като треньори и като хора.“

Говорейки за настоящето, Веласкес е пределно ясен: „В момента съм в Левски и съм много щастлив тук.“ Той изразява искрената си благодарност към собственика, ръководството и феновете: „Изключително съм благодарен… Подновихме договора ми и това означава много за мен.“

За него футболът е ежедневие: „Независимо дали печелиш или губиш, мислиш за настоящето и как да бъдеш по-добър утре. Ако спечелиш, не можеш да се задоволиш. Ако загубиш, трябва да знаеш, че на следващия ден слънцето отново ще изгрее.“

 

Левски обяви голяма новина с рицарско ВИДЕО

 

Макар да не крие любовта си към Португалия, Веласкес е категоричен: „В момента съм 100% фокусиран тук – с играчите, техническия екип и феновете, които ни подкрепяха от самото начало.“ Основната цел остава непроменена: „Да се наслаждаваме, да бъдем щастливи всеки ден.“

Най-силният в Левски е... (ВИДЕО)

 

 
