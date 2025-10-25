bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Левски се откъсна на върха в Първа лига

Столичани с класика срещу новака Добруджа

Левски се откъсна на върха в Първа лига, след като записа успех с 3:0 срещу Добруджа у дома в мач от 13-ия кръг.

Така "сините" събраха 32 точки - 6 пред тима на ЦСКА 1948, който е с мач по-малко, и с 8 повече от Локомотив Пловдив. Шампионът Лудогорец е четвърти на 9 точки от Левски, но и с два двубоя в аванс заради участието си в Лига Европа.

Днес Евертон Бала откри резултата в 13', а в 27' отново той се разписа за 2:0. Класическата победа оформи Марин Петков в 73'.

Снимка: Lap.bg

Мъките на Добруджа на "Герена"

Така новакът Добруджа, закотвен на дъното с актив от едва 7 точки, остава единственият от отборите в Първа лига през този сезон, който има само загуби на "Герена".

Серията включва 13 мача. Двата тима имат и нулево равенство в София през далечната 1962 г., обаче тогава срещата се провежда на Националния стадион заради ремонта на "Георги Аспарухов".

В 14-ия кръг Левски гостува на Арда, докато Добруджа приема Спартак Варна.

