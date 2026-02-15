Левски се утеши с класика срещу Ботев Пловдив

Левски победи Ботев Пловдив с 3:0 в среща от 21-вия кръг на Първа лига и увеличи аванса си пред Лудогорец на върха.

С два гола на Евертон Бала в 37' и 50' (дузпа) и попадение на Акрам Бурас в 55' "сините" зарадваха феновете си след отпадането от Купата на България.

Така Левски оглавява класирането с актив от вече 50 точки - 7 пред шампиона Лудогорец, който се наложи с 2:1 като домакин на Берое по-рано днес. Трети е ЦСКА 1948 с 40, а Топ 4 оформя ЦСКА с 37.

Съставите

Левски: 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 31. Никола Серафимов, 50 Кристиан Димитров (К), 21. Алдаир, 18. Гашпер Търдин, 22. Мазир Сула (87' - 37. Рилдо), 17. Евертон Бала (78' - 99. Радослав Кирилов), 47. Акрам Бурас (78' - 10. Асен Митков), 11. Армстронг Око-Флекс (87' - 70. Георги Костадинов), 9. Хуан Переа (67' - 12. Мустафа Сангаре)

Ботев Пловдив: 29. Даниел Наумов, 42. Ивайло Видев, 19. Антоан Конте, 4. Никола Солдо, 17. Николай Минков (К), 77. Лукас Араужо (57' - 45. Едсон Силва), 14. Карлос Алгара, 27. Брайън Хайн, 7. Никола Илиев (75' - 8. Тодор Неделев), 10. Емерсон Родригес (46' - 30. Франклин Маскоте), 9. Алекса Мараш (57' - 11. Педро Игор)