Левски се върна на върха с гол на Сангаре

Левски отново е на върха в Efbet лига! "Сините" прибавиха три точки в актива си, след като победиха минимално Ботев Пловдив в среща, която бе отложена заради участието на столичния тим в европейските клубни турнири.

Единственият гол в мача вкара Мустафа Сангаре.

Така "сините" имат 23 точки за 10 мача, а Лудогорец - 22 за същия брой срещи.

Първо полувреме

В осмата минута Тодор Неделев получи възможност да стреля от дистанция, но Светослав Вуцов внимаваше и отрази. Веднага след това в ответната атака Радослав Кирилов пробва прострелно центриране от десния фланг, което обаче не бе засечено от негов съотборник.

Снимка: Lap.bg

В 13-ата минута "канарчетата“ организираха бърза контраатака отдясно, при която Николай Минков се откъсна зад защитата, но не бе прецизен с успоредното си подаване към Франклин Маскоте и това позволи на Кристиан Димитров да изчисти в корнер. В 31-вата минута Неделев опита красиво изпълнение от въздуха след подаване на Маскоте. Вуцов обаче отново бе на мястото си, за да парира и така почивката дойде при нулево равенство.

Второ полувреме

Секунди след началото на втората част Мазир Сула от гостуващия тим се озова на стрелкова позиция около границата на наказателното поле, но завършващият му удар премина покрай вратата. Малко след това и Радослав Кирилов шутира неточно след центриране от десния фланг.

В 62-рата минута Мустафа Сангаре бе оставен да засече центриране от корнер, но ударът му мина на сантиметри встрани от лявата греда на Даниел Наумов. Пет минути по-късно централният нападател на гостите отново се извиси в наказателното поле при меко подаване и насочи добре с глава, топката обаче се отби в гредата.

10 минути по-късно играчите на Хулио Веласкес за пореден път бяха изключително близо до попадение. Радослав Кирилов бе намерен отдясно в и без да се замисля нанесе мощен изстрел от въздуха, срещнал напречната греда на Наумов, който нямаше никакъв шанс за реакция.

Снимка: Lap.bg

Четвърт час преди края все пак „сините“ стигнаха до попадение. Ботев загуби в противниковата половина и Акрам Бурас изведе прецизно Сангаре зад пловдивската защита, а нападателят на Левски завърши елегантно с удар по земя за 0:1.

В добавеното време на срещата гостите от София можеха да отбележат и още едно попадение, но Никола Солдо изчисти решаващо с глава пред вратата след удар на Бурас.

