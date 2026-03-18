Байерн е без вратар! Може ли Аталанта да направи чудо? ( ВИДЕО)

Гледайте Аталанта - Байерн Мюнхен от 22:00 ч. пряко по RING и VOYO.BG

Байерн е без вратар! Може ли Аталанта да направи чудо? ( ВИДЕО)
Reuters

Байерн Мюнхен има сериозен проблем! Въпреки че на пръв поглед реваншът с Аталанта изглежда протоколен, то баварците сега ще трябва сериозно да затегнат защитния си вал.

Байерн е без вратар!

И четиримата вратари на Байерн са контузени и за първи път германският шампион няма добра алтернативна опция. В социалните мрежи отборът дори се пошегува със ситиацията, в която се намира, като публикува видео на Хари Кейн от първите му години в Тотнъм, когато нападателят трябваше да застане под рамките на вратата.

 

Появи се информация, че 16-годишният Леонард Прескот ще сложи ръкавиците, за да се превърне в най-младия вратар в историята на клуба, който да играе в официален мач и едва вторият най-млад играч след легендата Пол Уонър.

Все пак обаче има шансове за Йонас Урбиг да бъде на вратата на Байерн, но това няма как да бъде потвърдено със сигурност към този момент.

Аталанта все повече пък се отдалечава от европейския футбол догодина. Шансът на бергамаските да продължат напред клони към нулата, а в италианската Серия А тимът се намира на седмото място - на 4 точки зад Рома.

Снимка: Reuters

Много вероятно е следващият сезон "Богинята" да играе в Лигата на конференциите, ако изобщо се докопа до европейски футбол.

Гледайте реванша между Аталанта и Байерн Мюнхен от 22:00 ч. пряко по RING или на дигиталната платформа VOYO.BG.

