Ще преклони ли Ливърпул глава пред Галатасарай?

Може ли Галатасарай да отстрани Ливърпул? Отговорът на този въпрос става все по-неясен, след като "лъвовете", изненадващо или не, победиха мърсисайдци в Истанбул.

Възможно ли е чудото?

Ливърпул ще посрещне Галатасарай на митичния "Анфийлд" с надежда феновете наистина да бъде онзи прословут 12-и играч. След като през уикенда "червените" не успяха да победят борещия се за оцеляване Тотнъм, привържениците освиркваха играчите на на Арне Слот.

В социалните мрежи се появиха все повече публикации дали Слот е точният мениджър за Ливърпул. Въпреки че спечели шампионската титла във Висшата лига миналия сезон, изглежда, че нидерландецът все още не е спечелил доверието на феновете на Ливърпул.

Другата черна овца в очите на "червените" привърженици е Коди Гакпо. Офанзивният футболист претърпява огромен спад във формата, но въпреки това Слот продължава да го пуска в стартовия състав, което предизвиква и много негативни коментари.

От другата страна пър се намира Галатасарай, който през уикенда победи категорично Истанбул Башакшехир с 3:0 и крачи смело към титлата в Турция.

Грандът от Истанбул e претърпявал само една загуба в историята си от този съперник и сега е на път да сътвори истинско чудо в Англия.

Ще успее ли Галатасарай да отново да победи Ливърпул или този път мърсисайдци ще са безкомпромисни?