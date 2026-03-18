bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Ще преклони ли Ливърпул глава пред Галатасарай?

Гледайте мача ексклузивно на VOYO.BG

Reuters

Може ли Галатасарай да отстрани Ливърпул? Отговорът на този въпрос става все по-неясен, след като "лъвовете", изненадващо или не, победиха мърсисайдци в Истанбул.

Възможно ли е чудото?

Ливърпул ще посрещне Галатасарай на митичния "Анфийлд" с надежда феновете наистина да бъде онзи прословут 12-и играч. След като през уикенда "червените" не успяха да победят борещия се за оцеляване Тотнъм, привържениците освиркваха играчите на на Арне Слот.

Снимка: Reuters

В социалните мрежи се появиха все повече публикации дали Слот е точният мениджър за Ливърпул. Въпреки че спечели шампионската титла във Висшата лига миналия сезон, изглежда, че нидерландецът все още не е спечелил доверието на феновете на Ливърпул.

Другата черна овца в очите на "червените" привърженици е Коди Гакпо. Офанзивният футболист претърпява огромен спад във формата, но въпреки това Слот продължава да го пуска в стартовия състав, което предизвиква и много негативни коментари.

Снимка: Reuters

От другата страна пър се намира Галатасарай, който през уикенда победи категорично Истанбул Башакшехир с 3:0 и крачи смело към титлата в Турция.

Грандът от Истанбул e претърпявал само една загуба в историята си от този съперник и сега е на път да сътвори истинско чудо в Англия.

Снимка: Reuters

Ще успее ли Галатасарай да отново да победи Ливърпул или този път мърсисайдци ще са безкомпромисни?

Ливърпул
срещу
Галатасарай
18.03.2026 22:00
Тагове:

футбол англия ливърпул шампионска лига турция галатасарай истанбул анфийлд обрат voyo Коди Гакпо Арне Слот

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV