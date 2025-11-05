Левски срещу аматьори за Купата, ЦСКА приема Локомотив София

Левски ще се изправи срещу единствения аматьорски тим в 1/8-финалите за Купата на България. "Сините" ще играят с третодивизионния Витоша Бистрица на "Герена".
Това отреди жребия за националното отличие. Срещите от тази фаза ще се играят в уикенда 12-и-15-и декември.
ЦСКА ще посрещне на Националния стадион "Васил Левски" Локомотив София.
Носителят на купата от миналата година и 14-кратен шампион на България Лудогорец ще е гост на Септември.
Черно море - Арда
Добруджа - Ботев Враца
Славия - ЦСКА 1948
Локомотив Пловдив - Монтана
Спартак Варна - Ботев Пловдив
