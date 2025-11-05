bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Левски срещу аматьори за Купата, ЦСКА приема Локомотив София

Lap.bg

Левски ще се изправи срещу единствения аматьорски тим в 1/8-финалите за Купата на България. "Сините" ще играят с третодивизионния Витоша Бистрица на "Герена".

Това отреди жребия за националното отличие. Срещите от тази фаза ще се играят в уикенда 12-и-15-и декември.

ЦСКА ще посрещне на Националния стадион "Васил Левски" Локомотив София.

Носителят на купата от миналата година и 14-кратен шампион на България Лудогорец ще е гост на Септември.

Ето и останалите двойки:

Черно море - Арда

Добруджа - Ботев Враца

Славия - ЦСКА 1948

Локомотив Пловдив - Монтана

Спартак Варна - Ботев Пловдив

