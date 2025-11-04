bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Локомотив Пловдив: Това е безпрецедентно, ще обжалваме

Клубът с остра позиция след наказанието за прекратеното дерби с Ботев Пловдив

Локомотив Пловдив: Това е безпрецедентно, ще обжалваме

Локомотив Пловдив ще обжалва наказанията, наложени от Дисциплинарната комисия след прекратеното дерби с Ботев Пловдив. В 41-ата минута вратарят на символичните гости Даниел Наумов беше уцелен с бутилка. Санкциите за Локомотив са служебна загуба с 0:4 и три мача без публика.

Позиция на Локомотив Пловдив

ПФК Локомотив Пловдив изразява своето дълбоко и категорично несъгласие с решението на ДК към БФС, с което на нашия отбор бе наложена служебна загуба с резултат 0:4 в градското дерби с ПФК Ботев Пловдив.

Дисциплинарната комисия наложи тежки наказания на Локо Пд (ВИДЕО)

Инцидентът по време на срещата хвърляне на бутилка от сектор, в който се намираха наши привърженици, при което бе уцелен вратарят на съперника и мачът бе прекратен в 41-вата минута при резултат 1:1 е тежък и неприемлив. ПФК Локомотив Пловдив категорично осъжда подобни прояви и активно съдейства на компетентните органи за установяване и санкциониране на извършителя.

Въпреки това, считаме че решението на Дисциплинарната комисия представлява грубо нарушаване на приетите правила и принципите на спортната справедливост и равно третиране на футболните клубове. Мачът бе прекратен вследствие на единичен акт, а не по воля или отказ на нашия отбор да продължи играта. Нашите футболисти и треньорски щаб бяха готови срещата да бъде доиграна при нормални условия.

Безпрецедентен случай

Това решение, с което се присъжда служебна загуба на Локомотив, не отчита всички факти и обстоятелства, и по своята същност представлява безпрецедентен случай не само за българския футбол, но и за европейската спортна практика.

ПФК Локомотив Пловдив ще предприеме всички възможни действия в съответствие с българското законодателство, за да защити интересите на клуба. Ще използваме всички предвидени спортно-правни механизми за обжалване на решението, за проверка на неговата законосъобразност и съответствието му с всички действащи законови актове и вътрешни правила и процедури. 

Пълна прозрачност

Предстои да се запознаем подробно с мотивите и съображенията, изложени в решението, както и със събраните факти, обстоятелства и доклади, на които то се основава. Настояваме за пълна прозрачност и публично оповестяване на всички документи и материали по случая.

Считаме, че справедливото решаване на възникналия казус е от особено значение не само за нашия Клуб, а от значение за цялостното развитие на българското първенство и правилата за неговото провеждане. В този смисъл считаме, че всяко действие и решение на компетентните органи следва ясно да съобрази тази отговорност и да бъде в интерес на развитието на футболната игра.

ПФК Локомотив Пловдив вярва в честната игра, в справедливостта и в равнопоставеността между клубовете. Победите трябва да се извоюват на терена, а не чрез административни актове.

Тагове:

бфс локомотив пловдив санкция наказание бутилка ботев пловдив дисциплинарна комисия вратар даниел наумов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Ужас и сълзи на стадиона: Кошмарът в Лучани (ВИДЕО и СНИМКИ)

Ужас и сълзи на стадиона: Кошмарът в Лучани (ВИДЕО и СНИМКИ)
Левски с нечувана преднина пред ЦСКА

Левски с нечувана преднина пред ЦСКА

Дейвид Бекъм получи рицарско звание (ВИДЕО)

Дейвид Бекъм получи рицарско звание (ВИДЕО)
Гришо: С Ейса си прекарахме страхотно през лятото

Гришо: С Ейса си прекарахме страхотно през лятото

Последни новини

Ужас и сълзи на стадиона: Кошмарът в Лучани (ВИДЕО и СНИМКИ)

Ужас и сълзи на стадиона: Кошмарът в Лучани (ВИДЕО и СНИМКИ)
Дейвид Бекъм получи рицарско звание (ВИДЕО)

Дейвид Бекъм получи рицарско звание (ВИДЕО)
Дисциплинарната комисия наложи тежки наказания на Локо Пд (ВИДЕО)

Дисциплинарната комисия наложи тежки наказания на Локо Пд (ВИДЕО)
Избра футбола пред мотора и сгреши жестоко (ВИДЕО)

Избра футбола пред мотора и сгреши жестоко (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV