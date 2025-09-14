bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Лудогорец стъпи накриво в Пловдив

Шампионите взеха точка срещу Локомотив с късен гол

Лудогорец стъпи накриво в Пловдив
Шампионът Лудогорец стъпи накриво в Първа лига! "Орлите" направиха 1:1 като гости на Локомотив Пловдив в мач от осмия кръг.

"Железничарите" играха с 10 души от края на първата част, когато Ивайло Иванов беше изгонен.

На Лаута Локомотив поведе в 6' чрез Каталин Иту, а резервата Петър Станич изравни в петата минута от добавеното време.

Лудогорец не спечели във втора поредна визита на "смърфовете". На 30 март Локомотив победи с 1:0 в среща от 26-ия кръг.

Снимка: Lap.bg

Класирането

Така Лудогорец временно излезе начело с актив от 17 точки, пред Левски с една по-малко. "Сините" обаче гостуват на Локомотив София в своя мач от кръга.

Локомотив Пловдив продължава с добрите резултата от началото на сезона и заема третата позиция, също с 16 точки.

В следващия кръг Лудогорец гостува на Левски в битката за върха, а Локомотив се сблъсква с ЦСКА 1948.

