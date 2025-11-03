bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Медиите в Сърбия посочиха фаворита за треньор на Лудогорец

Друг поискал поне 3 млн. евро на сезон



Медиите в Сърбия посочиха фаворита за нов треньор на Лудогорец. Това е настоящият наставник на Цървена звезда Владан Милоевич.

Според hotsport.rs, белградският гранд вече дори търси евентуален заместник на Милоевич.

Твърди се, че първоначално "орлите" са предложили договор на Велко Паунович, но той предпочел да поеме националния отбор на Сърбия.

Визитката на Милоевич е впечатляваща - включва 4 титли на западната ни съседка и класиране за основната фаза на Шампионската лига в 3 от 4 опита.

Снимка: БГНЕС

Поне 3 млн. евро на сезон

Вариант пред Лудогорец е бил и доскорошният треньор на Бенфика Бруно Лаже. Португалският специалист обаче поискал заплата от поне 3 млн. евро на сезон.

Лудогорец е в криза в Първа лига - няма успех в 4 поредни двубоя и изостава на 11 точки от лидера Левски.

Черно море пак препъна Лудогорец във Варна

