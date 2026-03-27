Младежите пестеливи срещу Гибралтар

Единственото попадение е на сметката на Георги Лазаров

Младежкият национален отбор на България (U21) постигна ценна победа с 1:0 като гост на Гибралтар в шестия си мач от група В на европейските квалификации. Единственото попадение реализира Георги Лазаров в 26' след точно центриране на Асен Митков — гол, който се оказа решаващ за крайния успех.

Още в началото българският тим наложи натиск и създаде няколко добри положения чрез Николай Златев и Лазаров. До почивката националите пропуснаха да увеличат преднината си, въпреки нови възможности пред Лазаров и съотборниците му.

След паузата България продължи да контролира събитията на терена. Севи Идриз и отново нападателят на Черно море бяха близо до второ попадение, но резултатът остана непроменен.

С този успех селекцията на Тодор Янчев събра 10 точки и заема четвъртото място във временното класиране. Лидер остава Португалия с 16 точки.

Следващото предизвикателство пред младите „лъвове“ е домакинство срещу Азербайджан на 31 март на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

