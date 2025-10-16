НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 82: 10 гола за отбора! (ВИДЕО)

Тъжната ни футболна реалност е обект на дискусия и в днешния епизод на "Спортен нюзрум". Водещите Петър Бакърджиев и Иво Бързаков отново ще бръкнат надълбоко в раните на родния запалянко, който от много време няма поводи за радост.

Гост в студиото ще бъде Павел Колев - футболен функционер и бивш изпълнителен директор в БФС.

Следващият мач на Кобрата

Вече е ясно кога Кубрат Пулев ще се качи отново на ринга. 44-годишният боксьор ще защитава за първи път регулярната световна титла на WBA срещу Мурат Гасиев на 12 декември в Дубай. Какво да очакваме от този двубой? Отговорите в днешния епизод на "Спортен нюзрум".

