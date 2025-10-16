bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 82: 10 гола за отбора! (ВИДЕО)

Какво да очакваме от следващия мач на Кубрат Пулев?

НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 82: 10 гола за отбора! (ВИДЕО)

Тъжната ни футболна реалност е обект на дискусия и в днешния епизод на "Спортен нюзрум". Водещите Петър Бакърджиев и Иво Бързаков отново ще бръкнат надълбоко в раните на родния запалянко, който от много време няма поводи за радост. 

Гост в студиото ще бъде Павел Колев - футболен функционер и бивш изпълнителен директор в БФС.

Следващият мач на Кобрата

Вече е ясно кога Кубрат Пулев ще се качи отново на ринга. 44-годишният боксьор ще защитава за първи път регулярната световна титла на WBA срещу Мурат Гасиев на 12 декември в Дубай. Какво да очакваме от този двубой? Отговорите в днешния епизод на "Спортен нюзрум".

Спортен нюзрум, еп. 81: Писаха отличен 6 на Гонзо (ВИДЕО)

Започваме точно в 13 ч. на живо в Youtube канала на bTV Media Group и във Фейсбук на bTV Спорт.

Тагове:

футбол георги иванов гонзо квалификации национален отбор по футбол павел колев Спортен нюзрум

