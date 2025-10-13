Спортен нюзрум, еп. 81: Писаха отличен 6 на Гонзо (ВИДЕО)

Поредният пирон (или шест) в ковчега на националния отбор по футбол бе забит от Турция на Националния стадион "Васил Левски". В събота вечер родните "лъвове" претърпяха една от най-срамните си загуби и продължават да копаят дъното...

Кога ще се оправим?

Футболистите ли са виновни? Или шефовете на родния футбол? Водещите на "Спортен нюзрум" Петър Бакърджиев и Иво Бързаков ще търсят отговорите на тези, а и на още други въпроси в днешния епизод на предаването.

Гледайте го точно в 13 ч. на живо в Youtube канала на bTV Media Group и във Фейсбук на bTV Спорт.

Защо за Карлос Насар няма пари?

Карлос Насар се завърна триумфално след спечелването на трета световна титла във вдигането на тежести. В студиото на "Тази сутрин" той заяви, че не е получил нито лев от българската федерация и не е редно ръководителите там да си приписват заслуги.

В студиото ще ни гостува Стефан Ботев (президент на федерацията по щанги), който ще отговори на Насар и ще разясни какво точно се случва между 21-годишния тежкоатлет и федерацията.

