Помощникът на Димитър Пенев: Всичко от него остава в сърцата ни (ВИДЕО)

Откриха фотоизложба в чест на футболната легенда

Специална фотоизложба беше открита в чест на Димитър Пенев. В 80 снимки се проследява спортният път на Стратега от Мировяне, който ни напусна на 3 януари.

Болката все още пари всеки, докоснал се дори малко до него. По-различно е обаче за тези, които са споделили голяма част от живота си с човека с неповторимата усмивка и чувство за хумор.

"Аз имам може би 80 албума. Поне на 50% от тях съм с Пената. За мен това са щастливи моменти да бъда с такива легенди", беше емоционален един от бившите президенти на Българския футболен съюз - Валентин Михов.

"Искам да бъдем хора. Да направим нещо о време, докато са живи и здрави хора като Христо Бонев, да направим нещо. Защото Пенчо... и сега ми е мъчно. И какво от това? Трябва да си пазим легендите."

Четвъртите в света си взеха последно сбогом със своя Димитър Пенев (ВИДЕО)

Градиха заедно, сега го пазят в сърцето си

Често пъти най-близките понасят най-тежкия удар от нечия загуба. Друг път — тези, които са прекарали най-много безсънни нощи с конкретния човек в търсене на начини да променят света към по-добро.

Красимир Борисов е помощник на Димитър Пенев в националния отбор от 1989 до 1996 г. На него се падна и тежката задача да изведе играчите от тунела на Националния стадион да поднесат цветя в деня, в който България се прощаваше с най-обичания треньор.

Снимка: bTV

Днес обаче спомените предизвикаха усмивка.

"Каквото и да има: снимки, видео, ленти, работи, всичко остава ето тук! (сочи към сърцето си) Всичко! Докато сме живи, ще го помним тоя човек!"

Изложбата посети и друг член от щаба, за който всеки от играчите от САЩ'94 също е казвал добри думи — рехабилитаторът Христо Запрянов.

"Димитър Пенев, ако трябва да има класиране за треньори и хора, той е №1. Никой няма да може да го стигне и да го надмине", каза познатият под прякора Доцента.

FIFA призна Димитър Пенев за икона

Присъствие и от ЦСКА

Кариерата на Димитър Пенев като играч започва в Локомотив София. Но най-паметни са дните, в които брани емблемата на ЦСКА. Спортният директор на "армейците" Бойко Величков също уважи събитието.

"Искам да остане добрият пример, да остане паметта за успехите му, за смелостта му в редица футболни решения и за добротата му извън терена".

В цялото интервю ще чуете и какво разкри той за срока, в който се очаква да бъде завършен стадион "Българска армия", ще носи ли името на Димитър Пенев и дали ще има статуя на Треньор №1 на ХХ пред него.

С вдъхновение и уважение в очите

Да умееш да даваш път на младите, да ги учиш и да виждаш как израстват под опеката ти. Все неща, които Димитър Пенев владееше.

Снимка: bTV

А днес, макар и от небесата, показа защо споменът за него ще остане вечен и винаги ще вълнува.

"Ние като младо поколение забравяме за такива хора и това е грешка на нас. И наистина трябва да помним", сподели ученикът Мартин Тодоров, който мечтае да стане фоторепортер и да запечатва миговете по спортните терени.

"Наистина е привилегия да съм сред кадри на Димитър Пенев. Той е направил толкова много за българския футбол", добавя Андрей Петров, който също си е поставил за цел да отразява спортни събития и има профил в социалните мрежи, в който споделя новини.

Христо Стоичков: Пената беше за нас треньор и баща! (ВИДЕО)

