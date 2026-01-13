bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Вдигат паметник на Димитър Пенев на новата "Армия"

Пред стадиона и в сърцето на историята

Българският футбол ще увековечи името на една от най-големите си легенди Димитър Пенев. Пред новия стадион на ЦСКА в Борисовата градина ще бъде издигнат негов паметник знак на признателност към човека, който завинаги промени историята на играта у нас.

Снимка: Ладислав Цветков

На мястото на старите чешми

Монументът ще се намира пред централния вход на съоръжението, на мястото на старите чешми точно там, където хиляди фенове ще минават, за да си спомнят за Стратега от Мировяне, който накара България да мечтае.

Снимка: Ладислав Цветков

Очаква се стадионът да бъде завършен в рамките на следващите шест месеца.

„Няма да си мия ръката“ – Бербатов с покъртителен спомен за Старшията (ВИДЕО)

Решението е взето на среща с участието на кмета на София Васил Терзиев, районния кмет на Средец“ Трайчо Трайков и изпълнителния директор на ЦСКА Вангел Вангелов. Новината беше споделена именно от Трайков.

Димитър Пенев, обявен от ФИФА за световна футболна икона, си отиде от този свят на 3 януари на 80-годишна възраст.

Снимка: Lap.bg

Поклонението събра хиляди на Националния стадион "Васил Левски".

С какво Стоичков изпрати Димитър Пенев в последния му път? (СНИМКА)

В негова чест ЦСКА вече обяви и първи жест новоизграждащата се клубна академия ще носи името на треньор 1 на България за ХХ век.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Мировяне изпрати своя Стратег (ВИДЕО)

Тагове:

цска кмет стадион нов паметник трайчо трайков димитър пенев българска армия чешми сектор а

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Разгром за 61 минути – България показва класа!

Разгром за 61 минути – България показва класа!
0:0 и много въпроси – Левски с първи тест в Турция (ВИДЕО)

0:0 и много въпроси – Левски с първи тест в Турция (ВИДЕО)
Лавина уби олимпийски медалист

Лавина уби олимпийски медалист
Станка Златева пред bTV: Купуваме си спокойствие, вместо да инвестираме в нашите борци

Станка Златева пред bTV: Купуваме си спокойствие, вместо да инвестираме в нашите борци

Последни новини

Александър Кръшняк пише история!

Александър Кръшняк пише история!
Лов на допинг преди старта: Олимпийските игри започват на... летището

Лов на допинг преди старта: Олимпийските игри започват на... летището
Разгром за 61 минути – България показва класа!

Разгром за 61 минути – България показва класа!
Станка Златева пред bTV: Купуваме си спокойствие, вместо да инвестираме в нашите борци

Станка Златева пред bTV: Купуваме си спокойствие, вместо да инвестираме в нашите борци
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV