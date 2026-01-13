Вдигат паметник на Димитър Пенев на новата "Армия"

Българският футбол ще увековечи името на една от най-големите си легенди – Димитър Пенев. Пред новия стадион на ЦСКА в Борисовата градина ще бъде издигнат негов паметник – знак на признателност към човека, който завинаги промени историята на играта у нас.

На мястото на старите чешми

Монументът ще се намира пред централния вход на съоръжението, на мястото на старите чешми – точно там, където хиляди фенове ще минават, за да си спомнят за Стратега от Мировяне, който накара България да мечтае.

Очаква се стадионът да бъде завършен в рамките на следващите шест месеца.

Решението е взето на среща с участието на кмета на София Васил Терзиев, районния кмет на „Средец“ Трайчо Трайков и изпълнителния директор на ЦСКА Вангел Вангелов. Новината беше споделена именно от Трайков.

Димитър Пенев, обявен от ФИФА за световна футболна икона, си отиде от този свят на 3 януари на 80-годишна възраст.

Снимка: Lap.bg

Поклонението събра хиляди на Националния стадион "Васил Левски".

В негова чест ЦСКА вече обяви и първи жест – новоизграждащата се клубна академия ще носи името на треньор №1 на България за ХХ век.

