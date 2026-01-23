Една по една си тръгват фигурите, които бяха част от най-светлите ни футболни години. Хора, без които онези спомени нямаше да са същите. А днес такива страници просто липсват…

На 81-годишна възраст ни напусна Нейчо Нейчев – човекът, който не вкарваше голове, но беше неразделна част от националния отбор през 80-те и 90-те години. Легендарният готвач на „лъвовете“. Истинска кулинарна институция, позната на всички от Шведския във Варна.

Винаги до Ицо и компания

Снимка: Lap.bg

Във футболната кухня го вкарва Иван Вуцов. Той е с отбора на световните първенства в Мексико през 1986 и в САЩ през 1994 година, на европейското през 1996, както и на всички лагери и подготовки.

А съдбата му поднася и куриоз – почти като сцена от филм. Ден преди полуфинала с Италия на Мондиал’94 американски агенти нахлуват в лагера на България с обвинението, че храната е... отровена. Кухнята е опразнена, а усмивките на футболистите казват всичко – страхът вече е в съперника. Самият Нейчев остава спокоен, върши работата си отново и с достойнство, убеден, че истината е на негова страна.

Снимка: "Голове, метри, секунди"

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK