Най-после победа: Лудогорец пречупи Черноморец с гол в 94-ата минута

Лудогорец най-после прекъсна негативната серия от 5 поредна мача без победа във всички турнири. "Орлите" спечелиха трудно с 3:2 гостуването си на Черноморец Бургас в мач от 1/16-финалите за Купата на България.

Мачът се игра в Несебър. Жребият за 1/8-финалите е на 5 ноември.

Срещата

Срещата започна повече от неочаквано – с гол на домакините още в 8‘. Тогава Христо Митев изведе Живко Петков по левия фланг и след комбинация между Димитър Костадинов и Георги Стайков – последният простреля вратата на Дамян Христов.

Черномоцец вкара втори гол чрез Димитър Костадинов, но той бе отменен заради засада. Малко след това резултатът беше изравнен. В 19‘ Симеон Шишков засече топката с глава след центриране от корнер.

Преди края на първата част и гол на Станислав Иванов беше отменен заради нередовна позиция, а Ерик Биле нацели напречната греда.

Снимка: ludogorets.com

По всичко личеше, че Иван Йорданов ще донесе класирането за Лудогорец след попадението си при изминаването на час игра, но в крайна сметка това не беше достатъчно. Жозе Дараме изравни в добавено време, но две минути по-късно Ивайло Чочев оформи крайното 3:2.

Кризата

Само в тази среща Лудогорец бе воден от треньора на дубъла Тодор Живондов. "Орлите" обявиха, че се разделят с Руи Мота след неубедителните резултати.

В неделя Лудогорец гостува на Черно море, а следващата седмица има домакинство в Лига Европа, но още не е ясно кой ще бъде треньор на тима.

