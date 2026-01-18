Най-силният в Левски е... (ВИДЕО)

Кой е най-силният в Левски? Отговор на този въпрос дадоха от "синия" клуб със забавно видео в социалните мрежи.

В клипа играчите първо гласуват, а вота обира таранът Мустафа Сангаре с цели 13. 6 гласа получи Кристиан Макун, на когото се спряха Асен Митков, Гашпер Търдин, Майкон, Радостин Стоилов, Марин Петков и Мартин Луков.

Вратарят Светослав Вуцов показа самочувствие и пусна глас за себе си.

Последва 1 vs 1 - Сангаре срещу Макун. Най-мощен ли е наистина малиецът - вижте:

Преди седмица в столичния гранд провериха и кой е най-бързият. Тогава Сангаре отново беше фаворит. Дали спечели - припомнете си:

Подготовката

Подготовката на лидера в Първа лига за пролетния полусезон продължава с пълна пара. Левски е на лагер в Белек (Турция).

Снимка: levski.bg

До момента "сините" направиха 0:0 с Ниредхаза (Унгария) и загубиха с 1:2 от Войводина (Сърбия). Следват контроли със Заглембие (Полша) на 21 януари и Тренчин (Словакия) на 25 януари.

На 28 януари Левски приема Вихрен в генерална репетиция за пролетния дял от сезона. На 3 февруари "сините" се сблъскват с шампиона Лудогорец в спора за Суперкупата на България.

