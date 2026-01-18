bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Най-силният в Левски е... (ВИДЕО)

Гласуваха и провериха

Най-силният в Левски е... (ВИДЕО)

Кой е най-силният в Левски? Отговор на този въпрос дадоха от "синия" клуб със забавно видео в социалните мрежи.

В клипа играчите първо гласуват, а вота обира таранът Мустафа Сангаре с цели 13. 6 гласа получи Кристиан Макун, на когото се спряха Асен Митков, Гашпер Търдин, Майкон, Радостин Стоилов, Марин Петков и Мартин Луков.

Вратарят Светослав Вуцов показа самочувствие и пусна глас за себе си.

Последва 1 vs 1 - Сангаре срещу Макун. Най-мощен ли е наистина малиецът - вижте:

Преди седмица в столичния гранд провериха и кой е най-бързият. Тогава Сангаре отново беше фаворит. Дали спечели - припомнете си:

Най-бързият в Левски е... (ВИДЕО)

Подготовката

Подготовката на лидера в Първа лига за пролетния полусезон продължава с пълна пара. Левски е на лагер в Белек (Турция).

Снимка: levski.bg

До момента "сините" направиха 0:0 с Ниредхаза (Унгария) и загубиха с 1:2 от Войводина (Сърбия). Следват контроли със Заглембие (Полша) на 21 януари и Тренчин (Словакия) на 25 януари.

На 28 януари Левски приема Вихрен в генерална репетиция за пролетния дял от сезона. На 3 февруари "сините" се сблъскват с шампиона Лудогорец в спора за Суперкупата на България.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

левски социални мрежи видео силен мощен Мустафа Сангаре кристиан макун

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"Няма да я бутам в инвалидна количка": Рая плува срещу мускулната атрофия (ВИДЕО)
Тервел Замфиров след победата: Прибирам се и ставам Тервел-студентът (ВИДЕО)

Тервел Замфиров след победата: Прибирам се и ставам Тервел-студентът (ВИДЕО)
Вижте кога е първият мач на Григор Димитров на Australian Open!

Вижте кога е първият мач на Григор Димитров на Australian Open!
Секс работници протестират преди световното заради... велоалея (ВИДЕО)

Секс работници протестират преди световното заради... велоалея (ВИДЕО)
20 точки, сълзи и вяра: Вечерта, в която Чейс Одиж игра за майка си (ВИДЕО)

20 точки, сълзи и вяра: Вечерта, в която Чейс Одиж игра за майка си (ВИДЕО)

Последни новини

Измама: Ски скачачи лепят достойнството си с тиксо

Измама: Ски скачачи лепят достойнството си с тиксо
Тервел Замфиров след победата: Прибирам се и ставам Тервел-студентът (ВИДЕО)

Тервел Замфиров след победата: Прибирам се и ставам Тервел-студентът (ВИДЕО)
Двама българи на подиума на Световната купа! Тервел Замфиров е първи!

Двама българи на подиума на Световната купа! Тервел Замфиров е първи!

"Няма да я бутам в инвалидна количка": Рая плува срещу мускулната атрофия (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV