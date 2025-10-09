Наказан у нас, командирован в Европа!

Наказанието от родната съдийска комисия явно не спира рефер №1 да поема наряди в Европа. Георги Кабаков, заедно с изцяло българска съдийска бригада, ще свири мача между Латвия и Андора от световните квалификации.

Back to work

Асистенти на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, докато четвърти съдия ще бъде Радослав Гидженов. За VAR ще отговаря Драгомир Драганов, подпомаган от Никола Попов като негов асистент.

Наказанието

Припомняме, че Георги Кабаков бe съучастник в зачитането на едно от най-абсурдните попадения в българския футбол през последните години.

Кабаков и Владимир Вълков са със спрени права за неопределено време от българската съдийска комисия след скандалното решение по време на мача Славия - Локомотив София 2:0. При първия гол Мартин Георгиев асистира на Емил Стоев с две ръце отдолу - прийом, който силно наподобява посрещането във волейбола.

Кабаков и Вълков бяха във VAR буса, но въпреки това не сигнализираха на главния рефер Станимир Тренчев да прегледа ситуацията.

