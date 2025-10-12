bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Напусна ни легендата Добромир Жечев

Единственият български футболист, участвал на 4 мондиала, издъхна на 82

Напусна ни легендата Добромир Жечев
На 82-годишна възраст почина легендата на Левски и българския футбол Добромир Жечев.

Бобата, както галено всички наричаха железния бранител, изиграва 193 мача със синия екип, в които отбелязва 16 гола. Той е двукратен шампион с Левски, както и двукратен носител на Купата на България.

През 1981 г. той е назначен и за треньор на Левски, като успява да спечели Купата на НРБ през сезон 1981/1982. Поставя и основите на едно от най-силните „сини“ поколения с играчи като Наско Сираков, Борислав Михайлов, Божидар Искренов и много други.

СПЕЦИАЛНО: Пеле през погледа на Добромир Жечев (ВИДЕО)

4 участия на мондиал

Жечев остава в историята и като единствения български футболист, участвал на 4 световни първенства – Чили 1962, Англия 1966, Мексико 1970 и Германия 1974, където е резерва, но все пак е част от разширения състав.

Добромир Жечев винаги е бил символ на джентълменство и спортсменство на терена.

Спортната редакция на bTV изказва съболезнования на близките на Жечев!

