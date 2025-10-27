bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
“Баските“ в атака

Наш клуб скочи на "200-килограмов страничен": Съдийски неможачи!

Третодивизионният Атлетик Куклен излезе с остра декларация срещу съдийството в мача на дублиращия отбор с Калояново от "А" ОФГ, загубен с 2:3.

"Баските" обявиха, че са ощетени от "съдия и 200-килограмов страничен", а основната причината за поражението са "съдийските неможачи".

Позицията на Атлетик Куклен

"Съдия и 200-килограмов страничен закопаха "старата школа".

Дубълът на Атлетик загуби с 2:3 от Калояново в мач от "А" ОФГ. В главно действащо лице при загубата на "баските" се превърнаха съдийските неможачи.

Гостите отбелязаха след две пресилени дузпи и 3-метрова засада, която 200-килограмовият страничен съдия нямаше и как да отсъди предвид силно ограничените си функционални възможности.

Головете за домакините отбелязаха Ангел Милянчев и Георги Дадкалски.

Забележка: на снимката съдията, който позволи на гостите да отбележат от очеизвадна за човек под 150 кг засада.", написаха от Атлетик.

Гостите празнуват след успеха

