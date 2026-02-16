bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Не за сънотворни, а за бой съдят звезда на Локо София в Англия

Случаят е от декември 2025 г.

Джордан Айб все още не е изиграл нито един официален мач за Локомотив София, но вече може да бъде съден за две провинения. 

Британецът, който е преминал през Ливърпул, но на стадиона в "Надежда" дойде от Ситингбърн - осмото ниво на английския футбол, трябва да се яви пред съда заради побой. 

Това съобщават английски медии.

Арестуван

В първите дни на новата 2026 г. Айб се прибра в Лондон и бе арестуван на летището. Първоначално се смяташе, че причината е пропуснато съдебно изслушване заради опит за измама с рецепта за сънотворни. 

Оказва се, че футболистът се е сбил. Случаят е от 14 декември. 

Снимка: Facebook Lokomotiv Sofia

Дясното крило, жител на Чизълхърст, югоизточен Лондон, е арестуван на летището на 30 януари и е задържан. Той е освободен под гаранция и ще се яви в съда на Кройдън на 6 март.

Предишни провинения

Айб, който премина през тежка депресия, а после игра в аматьорските лиги, трябва да отговаря и за притежание на фалшива рецепта, с която е опитал да купи два пъти сънотворни. Той поискал хапчетата на 24 май 2024 г. в аптека в Ливърпул, но фармацевтът се усъмнил, че документът му е истински и отказал. 

Футболистът направил втори опит в друга аптека, където също не приели рецептата и дори я иззели. 

Така Айб получил обвинения за притежание на предмет с цел измама. Той трябваше да се яви в съда, за да се защити на 8 януари следобед. 

В този ден той бе в София, където започна подготовка с Локомотив и делото бе отложено за началото на февруари. 

Тагове:

англия побой лондон локомотив софия Джордат Айб

