Бившият член на Надзорния съвет на Левски и финансист Петър Ганев коментира в студиото на „Тази сутрин“ ситуацията в Спартак Варна. Преди дни „соколите“ получиха финансова помощ от Община Варна. Дълговете им към НАП ще бъдат погасени, след като политическата партия ГЕРБ се намеси в помощ на варненци. Задълженията възлизат на 550 000 лева.

„Странна новина, в интерес на истината. Аз имам една история, свързана точно с Левски и дълговете към държавата. В нито един момент клубът не е получавал подобна подкрепа от държавата, за да бъдат дълговете му просто отписани. Единственото, което се е правело, е отсрочване чрез съответната процедура.

В крайна сметка Левски си плати главницата, въпреки всички проблеми през тези години. Отне 3-4 години, докато това се случи. Сега е още по-странно – за малка сума се прави такъв жест, а за бюджета това почти не струва нищо – около половин милион лева“, каза Ганев.

Той добави: „Но сигналът към обществото е много силен. Става дума за посланието: ако сте близки с политиците или имате широка обществена подкрепа, може и да не платите това, което дължите.“

„Защо за едните може, а за другите – не?“

„Това винаги са рисковете. Г-н Ганев правилно посочва, че това е много лош сигнал към обществото“, допълни бившият социален министър Лидия Шулева.

По думите на Ганев, във футбола има лицензионни изисквания и отсрочени дати, до които клубовете трябва да подадат документи. „Тоест това е технически въпрос – ако не се случи, клубът може да фалира“, завърши той.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK