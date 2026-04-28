Новият съдия на ЦСКА - Лудогорец бил юноша на разградчани и управлява милиарди

Решението на Съдийската комисия към Българския футболен съюз да смени съдийската бригада за реванша от полуфиналите на турнира за Купата на България между ЦСКА и Лудогорец след като "червените" изразиха недоволство, ще бъде широко обсъждана.

Вместо Георги Давидов, главен рефер ще бъде младият Геро Писков.

Назначението на 30-годишния съдия следва тенденцията на БФС за подкрепа към по-младите в бранша. Той ръководи мачове от Първия ешалон едва от настоящия сезон, като е бил рефер в 7 срещи.

Веднъж е свирил на ЦСКА - при победата над Ботев Пловдив с 2:1 през ноември. На мач на Лудогорец не се е изявявал като рефер на терена. Бил е помощник във VAR стаята при победата на "орлите" над Левски отново през ноември.

Но е играл за разградчани като... футболист.

Юноша

Писков е юноша на Пирин. Роден е през 1995 г. и играе като централен защитник. В активните си години на терена е смятан за един от най-перспективните играчи у нас, като дори е забелязан от Байерн Мюнхен и е поканен на камп през 2012 г. на "Алианц Арена".

Година по-късно той преминава в школата на Лудогорец по покана на Яков Папарков.

"Последно игра за Берое. Докато му намериха порок на сърцето. Последва успешна операция. Така рано-рано Геро спря с футбола, но остана близо до любимата игра. Като футболен съдия", пише за случая му Pirinsport през 2017 г.

Мениджър

По-интересно обаче е, че Писков съвместява съдийството с... мениджърска позиция. При това изключително успешна.

Писков попада в класацията на българското издание на "Форбс" "30 под 30", която събира млади надежди в различни сфери.

"Геро Писков заема поста Head of Treasury в P2P.org. Компанията е сред водещите доставчици на стейкинг услуги с управлявани активи от 6-7 млрд. долара. Откакто е на този пост създава вътрешни политики, процеси и най-добри практики за управление на ликвидността и валутния риск, както и партньорства с банки като Sygnum и Amina в Швейцария.

Натрупаният опит ми позволи да консултирам финтех компании – например като временен CFO на Brighty App, където изгражда финансовия отдел. Професионалният му път до момента минава през FXCM, финтех крипто борсата Foris Europe EOOD, международната крипто асет мениджмънт компания Yield App, където създава от нунлата отдела им по плащания и платежна инфраструктура. В ролята си на Payments Manager създава една от най-иновативните инфраструктури по онова време: интегрирах отворено банкиране чрез Volt, позволявайки мигновени депозити и тегления", пишат от Forbes.