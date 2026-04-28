Смениха съдиите на ЦСКА - Лудогорец

Българският футболен съюз предприе промяна в съдийската бригада за реванша от полуфиналите в турнира за Купата на България между ЦСКА и Лудогорец.

Мачът е утре, 29 април, на националния стадион "Васил Левски", а рокадата идва около 24 часа пред първия съдийски сигнал.

Той ще бъде даден от Геро Писков, а не от Георги Давидов. Сменен е и отговорникът за VAR. Вместо Волен Чинков, пред екраните ще е Васил Минев.

Декларацията

При обявяването на Давидов, от ЦСКА излязоха с декларация против избора на Давидов. В нея те поискаха и смяна на Чинков.

"ПФК ЦСКА категорично настоява за смяна на съдийския състав за реванша срещу Лудогорец и назначението на некомпрометирани рефери от младата вълна, доказали нееднократно през настоящата кампания, че се справят отлично във възловите срещи.

Считаме, че само така ще бъдат спазени принципите на феърплея и честната игра. ЦСКА не желае помощ, а коректно и обективно съдийство, което да отразява на 100% събитията на игралния терен!

В противен случай ще бъдем принудени да приемем, че Съдийската комисия не прилага обективен критерий при назначенията, за да обслужи нечии интереси", написаха от ЦСКА.

Мотив

От Българския футболен съюз не посочват конкретна причина за смяната.

"СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията", пишат от централата.

Писков първоначално бе четвърти съдия в бригадата, водена от Давидов. Смяна има и при страничните съдии. Вместо Даниел Ников и Никифор Велков, с флагчета на терена ще излязат Мартин Венев и Иво Колев.

В първия мач от полуфиналите на турнира за Купата на България ЦСКА победи Лудогорец с 2:1 в Разград.