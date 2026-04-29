Нулево реми изпрати ЦСКА на финал за Купата

ЦСКА е на финал за Купата на България! След победата с 2:1 преди седмица в Разград, сега "армейците" направиха 0:0 с Лудогорец в София и ще спорят за трофея срещу Локомотив Пловдив или Арда.

"Армейците" стигнаха до финала във втора поредна година. През миналата загубиха с 0:1 от Лудогорец.

Нулево реми

На Националния стадион "Васил Левски" нямаше много интересни положения. Първата по-сериозна ситуация дойде в 7' за ЦСКА, когато Макс Ебонг бе на добра позиция, но ударът му бе прекалено слаб.

В 23' Лудогорец отговори с добра атака, при която настана разбъркване в наказателното поле на домакините. Петър Станич стреля, но ударът му бе блокиран.

5 минути по-късно дойде и най-спорната ситуация в мача, като се наложи VAR да се намесва. Факундо Родригес игра с ръка при опит да пресече подаване на Нареси, но главният съдия Геро Писков подмина ситуацията. След намеса с VAR, бе преценено, че нарушението на защитника е на сантиметри пред наказателното поле и поради тази причина няма как да се използва видео-асистент реферът.

Най-опасните положения бяха чак в края на мача. В 82' Бърнард Текпетей навлезе, макар и с късмет, в наказателното поле на ЦСКА, но Фьодор Лапоухов се разтегна максимално и успя да избие топката от краката на нападателя на Лудогорец. Секунди по-късно играта се пренесе в полето на гостите, където Леандро Годой бе изведен, но реши да стреля от далечна дистанция и сбърка.

В крайна сметка ЦСКА елиминира Лудогорец и е на финал. А мястото на "орлите" в евротурнирите през следващия сезон е под сериозен въпрос.

Интересното е, че за първи път от 15 години Лудогорец няма да триумфира с титлата или Купата на България.

Състави

ЦСКА: 1. Фьодор Лапоухов, 2. Пастор, 6. Бруно Жордао, 9. Леандро Годой, 10. Макс Ебонг, 11. Мохамед Брахими, 14. Теодор Иванов, 17. Анхело Мартино, 32. Факундо Родригес, 38. Лео Перейра, 99. Джеймс Ето'о

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 3. Антон Недялков, 4. Диниш Алмейда, 9. Квадво Дуа, 14. Петър Станич, 17. Сон, 18. Ивайло Чочев, 23. Дерой Дуарте, 24. Оливие Вердон, 30. Педро Нареси, 77. Ерик Маркус