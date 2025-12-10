Обижданият Асен Митков няма да играе заради болка (ВИДЕО)

Младежкият национал Асен Митков, който стана жертва на жесток тормоз от страна на фенове на Левски, пропуска последния мач на "сините" за годината.

"Асен Митков е играч от отбора като всички останали. Както към него, така и към всички останали имам абсолютно доверие. Нашите задължения, като хора, които съставляваме спортно-техническия щаб, са да направим така, че всички футболисти, на база това как работят и доверието в тях, да показват най-доброто от себе си", коментира треньорът Хулио Веласкес.

"Утре Асен няма да бъде опция, защото изпитва болка. Няма да може да попадне в групата за мача. Подхождаме по нормален начин", заяви испанецът преди осминафинала с Витоша за Купата на България.

В началото на седмицата бившият играч на Левски Андриан Краев показа какви клипове получава Асен, с когото деляха една съблекалня до лятото на 2024 г.. На един от тях фенове палят снимка на Митков и го призовават да се откаже от футбола.

Тормозът

"Мач Телеграф" твърди, че това отношение към Асен не е от вчера. Този процес продължавал около 2 месеца. Първо се започнало със съобщения в социалните мрежи. Повечето от тях гласели - "Няма ли да се откажеш?", "Време ти е да спреш с футбола". Те идвали от хора, които са му "приятели" или го следват в социалните мрежи.

Първоначално Асен не се впечатлил и обявил, че това няма да му окаже влияние. И за известно време започнал директно да трие написаното, без да му обръща внимание. Троловете обаче се усетили и стартирали Фаза 2 на своята дейност. И започнали да му се обаждат през социалните мрежи през нощта. "На никой не му е приятно да го търсят в 3 часа, после в 5. Отсреща да са някакви пияни хора. Сещате се", твърдят запознатите с проблемите на Асен.

Митков дори предвидливо изключил за един ден телефона си след загубата с 0:1 от ЦСКА, когато още на стадион "Васил Левски" дочул неприятни подвиквания по свой адрес, след като той и съотборниците му се строиха пред феновете в Сектор Б, за да им се извинят за издънката. Това обаче не помогнало с нищо.

При включването на устройството Митков бил залят от истински водопад от обиди. И този път не успял да ги отхвърли с лека ръка.

"Човек трудно може да издържи в такава ситуация. Особено, когато няма видима причина да 6ъде атакуван толкова грозно", категорични са близките му.

Това обаче е било капка в морето в сравнение с нещата, които са се изсипали върху него след поражението с 0:2 от Славия. Още по време на самата среща феновете на Левски започнаха да освиркват играча и да скандират да се маха. И този път Асен обявил, че не може да издържа повече на този тормоз. Въпреки това, Хулио Веласкес застана зад него и го включи в групата за двубоя срещу Спартак Варна, за да му даде кураж.

