Левски се върна към победите

Левски се върна на пътя на победите в Първа лига след разочарованието срещу Славия!

Отборът на Хулио Веласкес спечели с лекота с 3:1 като гост на Спартак Варна и увеличи преднината си на върха в класирането.

"Сините" събраха 44 точки, следвани от ЦСКА 1948 с 36 и мач по-малко. Трети е шампионът Лудогорец с 33 и два двубоя в аванс, а Топ 4 оформя Черно море със същия актив, след като измести ЦСКА.

Под проливния дъжд на "Коритото", два гола за успеха на Левски тази вечер реализира Евертон Бала (21' и от дузпа в 45'), а един добави Майкон (51'). Попадението за "соколите" отбеляза Георг Стояновски (86').

Така Левски удължи на 27 срещи серията си без загуба от Спартак. Последното поражение за столичния гранд в сблъсъка е с 1:2 през 1998 г.

Съставите

СПАРТАК: 23. Максим Ковальов - 6. Жак Пехливанов (65' - 18. Саад Мокачар), 3. Матео Петрашило (К), 4. Иван Алексиев, 13. Тиерно Милимоно (65' - 11. Александър Георгиев) - 17. Цветослав Маринов - 8. Даниел Иванов, 7. Бернардо Коуто, 21. Шанде - 90. Георг Стояновски, 93. Луис Пахама (73' - 9. Даниел Халачев)

ЛЕВСКИ: 92. Светослав Вуцов - 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров,4. Кристиан Макун, 3. Майкон - 47. Акрам Бурас, 70. Георги Костадинов (К) (76' - 18. Гашпер Търдин) - 17. Евертон Бала (85' - 7. Фабио Лима), 22. Мазир Сула (85' - 88. Марин Петков), 99. Радослав Кирилов (76' - 95. Карл Фабиен) - 12. Мустафа Сангаре (88' - 77. Борислав Рупанов)

