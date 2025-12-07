bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Левски се върна към победите

“Сините“ не допуснаха изненада във Варна

Левски се върна към победите

Левски се върна на пътя на победите в Първа лига след разочарованието срещу Славия! 

Отборът на Хулио Веласкес спечели с лекота с 3:1 като гост на Спартак Варна и увеличи преднината си на върха в класирането. 

"Сините" събраха 44 точки, следвани от ЦСКА 1948 с 36 и мач по-малко. Трети е шампионът Лудогорец с 33 и два двубоя в аванс, а Топ 4 оформя Черно море със същия актив, след като измести ЦСКА.

Под проливния дъжд на "Коритото", два гола за успеха на Левски тази вечер реализира Евертон Бала (21' и от дузпа в 45'), а един добави Майкон (51'). Попадението за "соколите" отбеляза Георг Стояновски (86').

Така Левски удължи на 27 срещи серията си без загуба от Спартак. Последното поражение за столичния гранд в сблъсъка е с 1:2 през 1998 г.

Съставите

СПАРТАК: 23. Максим Ковальов - 6. Жак Пехливанов (65' - 18. Саад Мокачар), 3. Матео Петрашило (К), 4. Иван Алексиев, 13. Тиерно Милимоно (65' - 11. Александър Георгиев) - 17. Цветослав Маринов - 8. Даниел Иванов, 7. Бернардо Коуто, 21. Шанде - 90. Георг Стояновски, 93. Луис Пахама (73' - 9. Даниел Халачев)

ЛЕВСКИ: 92. Светослав Вуцов - 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров,4. Кристиан Макун, 3. Майкон - 47. Акрам Бурас, 70. Георги Костадинов (К) (76' - 18. Гашпер Търдин) - 17. Евертон Бала (85' - 7. Фабио Лима), 22. Мазир Сула (85' - 88. Марин Петков), 99. Радослав Кирилов (76' - 95. Карл Фабиен) - 12. Мустафа Сангаре (88' - 77. Борислав Рупанов)

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

път левски победа сините спартак варна първа лига Евертон Бала

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Ландо Норис е новият световен шампион във Формула 1

Ландо Норис е новият световен шампион във Формула 1
Любящият баща със сбъднатата мечта (ВИДЕО)

Любящият баща със сбъднатата мечта (ВИДЕО)
Зографски записа нова престижно класиране за Световната купа

Зографски записа нова престижно класиране за Световната купа
Защо 70 000 души махат в унисон? (ВИДЕО)

Защо 70 000 души махат в унисон? (ВИДЕО)
Валенсия показа специални тениски в подкрепа на Пенев (ВИДЕО)

Валенсия показа специални тениски в подкрепа на Пенев (ВИДЕО)

Последни новини

Валенсия показа специални тениски в подкрепа на Пенев (ВИДЕО)

Валенсия показа специални тениски в подкрепа на Пенев (ВИДЕО)
Зографски записа нова престижно класиране за Световната купа

Зографски записа нова престижно класиране за Световната купа
Ландо Норис е новият световен шампион във Формула 1

Ландо Норис е новият световен шампион във Формула 1
Зографски продължава да лети! Шанс за подиум във Висла

Зографски продължава да лети! Шанс за подиум във Висла
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV