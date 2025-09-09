ОФИЦИАЛНО: Илиан Илиев се раздели с България

Официално Илиан Илиев вече не е част от националния отбор на България. От БФС потвърдиха, че 57-годишният специалист повече няма да води "лъвовете".

След 678 дни начело Илиев си тръгва след само 3 победи. Той се завърна във Варна, където проведе първа тренировка с Черно море, след двете загуби на световните квалификации с по 0:3 от Испания и Грузия.

Илиев сам заяви, че е изразил желание да напусне, като в договора му няма неустойка.

Краят

"След разговори между Българския футболен съюз и селекционера Илиан Илиев, по чиято инициатива се проведе срещата, двете страни се разделят по взаимно съгласие. БФС изразява признателност към специалиста за професионализма, отдадеността и усилията, вложени в развитието на националния тим, като му пожелава успех в бъдещите професионални начинания. От своя страна Илиан Илиев изрази надежда, че промяната ще доведе до туширане на напрежението, витаещо около отбора, и повече позитивизъм от страна на футболната общественост. В следващите дни Българският футболен съюз ще излезе с официална информация относно новия селекционер на представителния отбор, както и треньорския щаб, който ще води тима в предстоящите световни квалификации", написаха от БФС.

За вероятни заместници се спрягат Димитър Димитров - Херо и Александър Димитров. Във вчерашния ден Херо разкри, че никой не се е свързвал с него за поста на селекционер. Александър Димитров пък е начело на младежкия национален тим на България.

Илиев пое отбора през 2023-а година след оставката на Младен Кръстаич и провалена европейска квалификация. Под негово отборът ни изкара една цяла кампания в Лигата на нациите, като в група С/3 завърши на второ място след Северна Ирландия и пред Беларус и Люксембург. Тази 2-а позиция изпрати "лъвовете" на бараж срещу Република Ирландия, в които те претърпяха две поражения с по 1:2.

