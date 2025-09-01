bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Оксфорд се похвали с Филип Кръстев

Родният халф отваря нова глава в Англия

Оксфорд се похвали с Филип Кръстев

Филип Кръстев ще играе в Англия! Халфът премина във втородивизионния Оксфорд под наем от белгийския Ломел.

"Оксфорд Юнайтед с удоволствие обявява подписването с български национал Филип Кръстев. 23-годишният футболист, който има над 20 мача за националния отбор на страната си, се присъединява към клуба под наем за цял сезон от белгийския Ломел.

Кръстев подписа с отбора от Про Лийг през 2020 г. и оттогава има редица впечатляващи престои под наем в Левски София, Лос Анджелис ФК, а миналия сезон - в Цволе в Ередивизи.

Докато беше в нидерландския отбор, той отбеляза 6 гола и допринесе с 6 асистенции в 31 мача от първенството, а през януари спечели наградата за Играч на месеца на лигата, след като вкара 2 гола срещу ПСВ Айндховен.

Щастлив и благодарен

"Много съм щастлив и благодарен, че направих този трансфер. Ще дам всичко от себе си на клуба, за да помогна да продължим напред.

Не искам да си поставям граници за това, което мога да постигна. Моята работа е да вкарвам голове, да създавам положения и да приема това предизвикателство.

Аз съм силен човек заради кариерата, която имах досега. Благодарен съм, че мога да играя футбол и нека видим какво можем да постигнем до края на сезона.", коментира Кръстев.

"Филип е играч с прекрасни способности, който може да добави много енергия към отбора. Той ще осигури творческата искра, която ще ни помогне да печелим. Вярваме във Филип.", каза мениджърът на Гари Роует.", написаха от клуба.

