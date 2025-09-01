Оксфорд се похвали с Филип Кръстев

Филип Кръстев ще играе в Англия! Халфът премина във втородивизионния Оксфорд под наем от белгийския Ломел.

"Оксфорд Юнайтед с удоволствие обявява подписването с български национал Филип Кръстев. 23-годишният футболист, който има над 20 мача за националния отбор на страната си, се присъединява към клуба под наем за цял сезон от белгийския Ломел.

Кръстев подписа с отбора от Про Лийг през 2020 г. и оттогава има редица впечатляващи престои под наем в Левски София, Лос Анджелис ФК, а миналия сезон - в Цволе в Ередивизи.

Your new numberpic.twitter.com/7xP4FCefnm — Oxford United (@OUFCOfficial) September 1, 2025

Докато беше в нидерландския отбор, той отбеляза 6 гола и допринесе с 6 асистенции в 31 мача от първенството, а през януари спечели наградата за Играч на месеца на лигата, след като вкара 2 гола срещу ПСВ Айндховен.

Щастлив и благодарен

"Много съм щастлив и благодарен, че направих този трансфер. Ще дам всичко от себе си на клуба, за да помогна да продължим напред.

Не искам да си поставям граници за това, което мога да постигна. Моята работа е да вкарвам голове, да създавам положения и да приема това предизвикателство.

Welcome, Filip Krastev!



We are delighted to announce the signing of Bulgarian international Filip Krastev on loan. — Oxford United (@OUFCOfficial) September 1, 2025

Аз съм силен човек заради кариерата, която имах досега. Благодарен съм, че мога да играя футбол и нека видим какво можем да постигнем до края на сезона.", коментира Кръстев.

"Филип е играч с прекрасни способности, който може да добави много енергия към отбора. Той ще осигури творческата искра, която ще ни помогне да печелим. Вярваме във Филип.", каза мениджърът на Гари Роует.", написаха от клуба.